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رئيس الوزراء المصري يصل تونس في أول زيارة منذ 4 سنوات

رئيس الوزراء المصري يصل تونس في أول زيارة منذ 4 سنوات
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

يبدأ رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، زيارة رسمية إلى تونس، هي الأولى منذ توليه مهام منصبه قبل نحو 4 سنوات.

العالم- مصر

وقال بيان لرئاسة الحكومة التونسية: "وصل رئيس الوزراء المصري إلى مطار تونس قرطاج الدولي، في زيارة رسمية تستمر يومين، ".

وأفاد البيان بأن زيارة مصطفى مدبولي تأتي "في إطار أعمال الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية".

وتعد هذه أول زيارة يجريها رئيس الوزراء المصري إلى تونس منذ توليه مهام منصبه في يونيو/حزيران 2018.

ومن المقرر أن تنعقد الدورة الـ17 للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة يومي 12 و13 مايو/أيار الجاري.

وقالت الخارجية التونسية، في بيان الإثنين، إن هذه الدورة ستشكل فرصة لاستعراض مسيرة التعاون التونسي المصري وسبل تعزيز آفاق التنسيق بين البلدين.

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