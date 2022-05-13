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تونس.. سعيد يستقبل رئيسة الحكومة وسط أنباء عن تقديم استقالتها

تونس.. سعيد يستقبل رئيسة الحكومة وسط أنباء عن تقديم استقالتها
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، رئيسة الحكومة نجلاء بودن‎، بعد تداول أنباء بشأن تقديم الأخيرة استقالتها، وهو ما نفاه وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي.

العالم - تونس

وحسب رئاسة الجمهورية، تطرق اللقاء الذي عقد في قصر قرطاج إلى "الوضع العام في البلاد، وخاصة التصدي للأزمات المفتعلة، والتي لا علاقة لها إطلاقا بالواقع".

كما أكد سعيد لبودن "ضرورة تحقيق مطالب الشعب، وعلى تطبيق القانون على المحتكرين والمضاربين".

وعن تقديم الحكومة لاستقالتها، وصف الزاهي هذه الأنباء بالكاذبة، مؤكدا أن كل من يروج من أخبار عن استقالة بودن هو ادعاءات وتشويهات لا أساس لها من الصحة.

وشدد على أن جميع أعضاء الحكومة يعملون كفريق واحد تحت إشراف نجلاء بودن وفي تناغم وانسجام تام مع رئيس الجمهورية، مضيفا: "ندرك من يقف وراء الادعاءات والتشويهات بهدف شحن الأجواء'، مشددا على أن تونس لن تسقط ولن تعود للوراء".

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تونس.. سعيد يستقبل رئيسة الحكومة وسط أنباء عن تقديم استقالتها

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