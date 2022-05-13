فدا: القدس كانت محررة اليوم

العالم-فلسطين

وتابع فدا: ما جرى من اقتحام لقوات الاحتلال الاسرائيلي وجنودها المحمولين على الخيالة والمدججين بالأسلحة والمعززين بالقوات الخاصة لحرم المستشفى الفرنسي وقمعهم لجمهور المشيعين ومحاولاتهم المسعورة لنزع أعلام فلسطين التي كانوا يرفعونها واعتدائهم على جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة ونزعهم بالقوة العلم الذي لف فيه الجثمان ورفضهم حمله على الأكتاف وسيرا على الأقدام ــــ كل ذلك أكد على الفشل الذريع لقوات الاحتلال وكأنها كانت تعيش اليوم البدايات الأولى لاجتياح مدينة القدس واحتلالها، وهذا يؤكد على عروبة وفلسطينية المدينة ويدحض المزاعم الاسرائيلية حول "السيادة" على القدس وآخرها مزاعم المستوطن بينت بهذا الخصوص.

وأضاف "فدا" أن الأعلام الفلسطينية بقيت مرفوعة ورفرفت في سماء مدينة القدس وكل شوارعها وعاد العلم الفلسطيني ليغطي من جديد جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة وليدخل مع الجثمان إلى داخل كنيسة الكاثوليك حيث تم أداء الصلاة على جثمانها واستمرت خارج الكنيسة المعارك بين الشبان المقدسيين العزل وقوات الاحتلال المدججة بالسلاح.

وختم "فدا" أن اقتحام قوات الاحتلال اليوم الجمعة لمخيم جنين والاعتداءات التي نفذتها فيه بالتزامن مع الاعتداءات التي اقترفتها في القدس المحتلة يحمل رسالة للعالم أجمع على وحدة الشعب الفلسطيني، بمسلميه ومسيحييه وكل قواه، وأن الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني على امتداد الأراضي الفلسطينية من رفح وحتى جنين، ومرورا بالقدس المحتلة قلب فلسطين النابض وعاصمة دولتها المستقلة والقادمة لا محالة، هو واقع شعب تحت الاحتلال يناضل من أجل حريته وعلى العالم دعمه من أجل تحقيق ذلك ويجب على هذا العالم أيضا دعم مطلبه بالحصول على نظام حماية دولية خاصة من الجرائم الاسرائيلية، كما يجب على المستوى الرسمي الفلسطيني التنفيذ الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بوقف كل أشكال العلاقة مع كيان الاحتلال وعلى رأسها وقف ما يسمى "التنسيق الأمني"، كما يجب عقد اجتماع عاجل لكل القوى والفصائل الفلسطينية لوضع استراتيجية سياسية وكفاحية فلسطينية جديدة لمواجهة هذا التصعيد الاسرائيلي المنفلت من كل عقال والمتحلل من أية اتفاقيات أو قرارات أو التزامات.