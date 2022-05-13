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محادثات لبايدن مع رئيس فنلندا ورئيس وزراء السويد حول الانضمام للناتو

محادثات لبايدن مع رئيس فنلندا ورئيس وزراء السويد حول الانضمام للناتو
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجرى محادثات مع رئيس الوزراء السويدي والرئيس الفنلندي، حول الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

العالم ـ أوروبا

وإثر تصريحات أردوغان بأن تركيا لا يمكنها أن تنظر بشكل إيجابي إلى انضمام فنلندا أو السويد إلى الناتو، قالت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية، كارين دونفريد، اليوم الجمعة، إن إدارة بايدن تستوضح تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان المعارضة لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وفي وقت سابق، بدأت فنلندا والسويد الحديث عن إمكانية التخلي عن حيادهما طويل الأمد والانضمام إلى الناتو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونددت روسيا بهذه الخطط، متعهدة باتخاذ "إجراءات رد تقنية عسكرية وغيرها" في هذا الصدد.

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محادثات لبايدن مع رئيس فنلندا ورئيس وزراء السويد حول الانضمام للناتو