أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 14 مايو2022

اطلاعات ..

"القائد بلقائه مع أمير قطر الضيف "..

نتوقع من العالم العربي دخول المعترك السياسي مقابل جرائم الكيان الصهيوني..

جمهوري اسلامي ..

القائد .. الحوار هو السبيل لحل قضايا المنطقة بعيدا عن تدخلات القوى الأجنبية

وطن امروز ..

رئيس الجمهورية وأمير قطر يؤكدان ضرورة توسيع وتوطيد التعاون بين طهران والدوحة

ايران ..

عودة الحياة لمفاوضات فيينا .. مسؤول السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي يؤكد قرب إستئنافها . .

آفتاب يزد ..

مقترحات المنسق الأوروبي إنريكه مورا بطهران هي ما سبق وأن قالته إيران

حمايت ..

مراسم تشييع الشهيدة شيرين أبوعاقلة تتحول إلى مظاهرات غضب ضد الكيان الصهيوني

قدس ..

هلع الصهاينة من تشييع جثمان الشهيدة شيرين.. قوات الإحتلال تعرقل التشييع وتهاجم المشيعين

عصر ايرانيان ..

الإطار التنسيقي للأحزاب الشيعية بالعراق ينفي التوصل لإتفاق مع التيار الصدري لتشكيل الحكومة

خراسان ..

الإمارات تعلن الحداد العام على رحيل رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رسالت ..

الشرطة الألمانية تحتجز منسق الإتحاد الأوروبي بمطار فرانكفورت بطريق عودته من طهران

سياست روز ..

بحرية الجيش تنقذ سفينة تجارية إيرانية من قرصنة بحرية في بحر عمان

جوان ..

الجمعية الطبية السودانية تؤكد إستخدام الشرطة أسلحة توقع إصابات غريبة بين المتظاهرين

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( العراقيون يضعون سدا منيعا مقابل التطبيع )..صادق البرلمان العراقي على مسودة قانون يصنف التطبيع مع الكيان الصهيوني واي تحرك لاقامة علاقات معه جريمة يحاسب عليها القنون تصل عقوبتها للاعدام.

إن هذا القانون الذي تقف قوى المقاومة العراقية وراءه يفشل محاولات قوى دولية وإقليمية لجر العراق للتطبيع وهي محاولات تدور حول محور التنسيق مع بعض الجهات الداخلية في العراق , ولا ينسى احد استضافة اقليم كردستان العراق في اكتوبر2021 مؤتمرا خاصا بالتطبيع بمشاركة جهات دولية واقليمية وبعض الشخصيات الداخلية .

ان العراق ولبنان اصبحا هدفا للذين يقفون وراء مشروع التطبيع منذ ابرام الامارات والبحرين لاتفاق الاعتراف بالكيان الصهيوني الغاصب.

والحقيقة هي ان قوى المقاومة العراقية سحبت البسطا عبر هذا القانون الحازم من تحت اقدام المخططات التطبيعية الخيانية.

آفتاب يزد..

حول الازمة الاوكرانية كتبت صحيفة آفتاب يزد في مقالها (العقوبات على روسيا سيف ذو حدين ).. الحرب الاوكرانية باتت تمثل منعطفا خطيرا في العلاقات بين القوى الغربية وروسيا , فموسكو دخلت هذه الحرب دون ان تضع في حساباتها لا ابداء الاوكرانيين لمثل هذه المقاومة ولا لدخول الغرب للميدان عبر ارسال شحنات ضخمة من السلاح لاوكرانيا.

إن القوى الغربية وجدت في الحرب الأوكرانية فرصة ذهبية لإستنزاف وإضعاف روسيا دون إعلان حرب عليها وذلك عبر ارسال السلاح للجيش الاوكراني من جهة وبفرض عقوبات هائلة على روسيا لدفع اقتصادها للانهيار , ولكن قد تتحرك روسيا ميدانيا للرد على ارسال الغرب للسلاح لاوكرانيا بشكل يوسع دائرة الحرب بشكل اكثر خطورة لاوروبا والعالم , كما ان العقوبات الغربية على روسيا اثبتت كونها سيف ذو حدين فالى حد الان تركت بصمات سلبية عميقة على الاقتصاد الغربي واكثر مما تركته على الاقتصاد الروسي نفسه وازمة الطاقة في اوروبا دليل على ذلك .

جمهوري اسلامي ..

كتبت صحيفة جمهوري اسلامي في تقريرها ( بيان لمنظمات حقوق الإنسان ضد الجريمة الصهيونية ).. شجبت نحو مئتين وتسعة وعشرين منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان في العالم جريمة قتل الصحفية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة وذلك في بيان مشترك ندد بشدة بهذه الجريمة الارهابية .وفي ظل هذه الاجواء..

كشفت محافل فلسطينية عن إستشهاد خمسة وخمسين صحفيا وإعلاميا فلسطينيا على يد الإحتلال منذ إنتفاضة الأقصى عام 2000 ان هذا البيان المشترك لمنظمات الدفاع عن حقوق الانسان في العالم اكد بأن اغتيال شيرين ابو عاقلة جريمة ارهابية مع سبق الاصرار والترصد هدفها خنق صوت الحقيقة للتعتيم على جرائم تل ابيب ضى الشعب الفلسطيني.

سياست روز..

صحيفة سياست روز كتبت عن عزم السويد وفنلندا على الانضمام لعضوية حلف الناتو في مقالها ( ضمان للأمن أم فقدانه ؟) قائلة ..بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء البريطاني للسويد وفنلندا اعلن البلدان عزمهما على تقديم طلب انضمام لعضوية حلف الناتو قريبا الامر الذي طرح تساؤلات جدية عن جدوى وتبعات مثل هذا الحدث.

السويد وفنلندا تقولان إن الناتو سيضمن أمنهما لكن هزيمة الحلف بأفغانستان تقول إنه أضعف من أن يستطيع ذلك كما ان مثل هذه العضوية ستستفز الجار الروسي القوي الذي سبق وان اكد بان انضمام هذين البلدين للناتو وتوسع الحلف نحو الاراضي الروسية تهديد للامن القومي الروسي لايمكن السكوت عليه , وروسيا قالت بالحرف الواحد ان عضوية السويد وفنلندا ستضعهما في قائمة البلدان المعادية لروسيا , وهذا يعني ان هذين البلدين اللذين لم يواجها اية تهديدات من هذا الجار قد وضعا نفسيهما مقابله تماما.

وطن امروز ..

في تقريرها ( الصهاينة يهاجمون مراسم تشييع الشهيدة شيرين ) كتبت صحيفة وطن امروز .. هاجم جنود الاحتلال الصهيوني جموع المشيعين لجثمان الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين ابو عاقلة الامر الذي ادى الى اصابة عشرات المشيعين بجروح .

إن الكيان الصهيوني لم يطق رؤية الأعلام الفلسطينية ترفرف وصور الشهيدة ترفع بين المشيعين المسلمين والمسيحيين بتشييع تاريخي الهلع الصهيوني من وقع وتبعات جريمته الارهابية باغتيال شيرين دفعه لتحويل القدس الشرقية وحي الشيخ جراح مسقط رأسها الى معسكر لقواته خوفا من الغضب الفلسطيني.

ان الكيان حاول طمس الحقيقة في البداية عبر فبركة فلم لالقاء مسؤولية الجريمة على الفلسطينيين لكن سرعان فضحته الادلة وشهود العيان واضطر للاعتراف بأن شيرين قتلت برصاص اسرائيلي لكنه مع ذلك حاول التنصل من المسؤولية عبر الايحاء بذريعة ان الحادث فردي لاحد الجنود وانه سيحقق في ملابساته, الا ان استمرار اطلاق النار على الشهيدة والفريق الصحفي المرافق واصابة صحفي فلسطيني اخر بظهره حقائق سجلتها عدسات الكاميرا وتجسد واقع وجود تعمد وترصد من قبل قوات صهيونية في هذه الجريمة للتعتيم على ما يرتكبه الكيان من جرائم بجنين.