يجب أن تستفيد طهران وهافانا من تجارب بعضها البعض في تحييد الحظر

العالم - ايران

والتقى نائب رئيس الوزراء والمبعوث الخاص لرئيس كوبا ريكاردو كابريساس ، الذي يزور طهران لعقد الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية كوبا ، التقى بعد ظهر اليوم السبت وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان وبحث معه حول الموضوعات ذات الاهتمام.

ووصف أمير عبد اللهيان في هذا الاجتماع كوبا بانها شريك استراتيجي ، ودعا إلى توسيع التعاون في مختلف المجالات ، واعتبرعقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي فرصة جيدة للجانبين لاستكشاف سبل تطوير العلاقات بين البلدين وكذلك تعزيز التعاون السياسي .

واعتبر أمير عبد اللهيان ، مستوى العلاقات بين البلدين بانه جدير بالثقة في مجال العلاقات السياسية وكذلك التعاون الملحوظ في قطاع الصحة والعلاج ، لا سيما في مجال الإنتاج المشترك للقاحات ، وشدد على إرادة الحكومة الحالية في تنفيذ وثائق التعاون والتفاهمات السابقة والاتفاقيات الجديدة ، وشدد على أهمية تعزيز التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري ، مع الأخذ في الاعتبار القدرات الموجودة لدى الجانبين ، ودعا البلدين إلى بذل كل جهد ممكن لتحقيق القدرات الاقتصادية للتعاون.

وادان امير عبداللهيان الحظر الأميركي المفروض على كوبا ، وضمن اشارته إلى حجم الحظر الأميركي الأحادية الجانب ضد طهران وهافانا ، اكد ضرورة الاستفادة من تجارب بعضهما البعض في تحييد هذا الحظر.

التأكيد على أهمية استخدام القدرات الاقتصادية للبلدين بما يعود بالنفع على الطرفين

بدوره أثنى ريكاردو كابريساس ، نائب رئيس الوزراء والمبعوث الخاص لرئيس كوبا ، على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية القوي للعلاقات بين البلدين في مواجهة العقوبات الأمريكية أحادية الجانب ضد كوبا ، واعتبر زيارته وعقد الاجتماع المشترك الثامن عشر للتعاون الاقتصاي بين البلدين بانها تخدم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وشدد على أهمية استخدام القدرات الاقتصادية للبلدين لصالح الطرفين.