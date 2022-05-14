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مجلس النواب اليمني يدين قيام السعودية بتعذيب مواطنين يمنيين بصعدة

مجلس النواب اليمني يدين قيام السعودية بتعذيب مواطنين يمنيين بصعدة
السبت ١٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

أدان مجلس النواب جريمة القوات السعودية بحق مواطنين يمنيين في منطقة الرقو بمديرية منبه محافظة صعدة، وتنصل تحالف العدوان عن تنفيذ بنود الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع أبريل الماضي.

العالم-یمن

وفي مستهل جلسة أعمال فترته الثانية من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ17 برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، استنكر النواب، اليوم السبت، إقدام جيش العدو السعودي بتعذيب مواطنين يمنيين في منطقة الرقو وصعقهم بالكهرباء حتى الموت.

واستغرب نواب الشعب، إنكار ناطق تحالف العدوان، الجريمة البشعة التي اقترفها حرس الحدود السعودي ضد يمنيين ومهاجرين أفارقة غير شرعيين ورمي جثثهم في منطقة الرقو الحدودية وجدت عليها آثار تعذيب أدت إلى وفاة سبعة.

واستهجن نواب الشعب ادعاء وتضليل التحالف من أن الضحايا قتلوا برصاص القوات اليمنية، مطالبين بإجراء تحقيق شفاف في هذه الجريمة التي تكشف مدى قبح النظام السعودي وتجرده من الإنسانية.

ودعا نواب الشعب، المنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى الاضطلاع بدورها المسؤول في متابعة وتوثيق هذه الجريمة والقيام بواجبها الإنساني والأخلاقي والقانوني في ملاحقة مرتكبيها في محكمة الجنايات الدولية.

كما استهجنوا صمت الأمم المتحدة التي تشرف على الهدنة، إزاء الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الإماراتي وخروقاته المستمرة للهدنة، دون إدانتها أو اتخاذ أي إجراءات، ما شجّع دول العدوان على ارتكاب المزيد من الجرائم وآخرها جريمة تعذيب مواطنين في منطقة الرقو حتى الموت.

وحمّل نواب الشعب، تحالف العدوان والنظام السعودي المسؤولية الكاملة إزاء هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ارتكبها العدوان في خرق سافر للهدنة المعلنة.

كما حملوا الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن المسؤولية لصمتهم وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصد الأعمال والممارسات التي تُعتبر انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الإنسانية.

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مجلس النواب اليمني يدين قيام السعودية بتعذيب مواطنين يمنيين بصعدة

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