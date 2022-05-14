لماذا تعتبر انتخابات لبنان الحالية فريدة من نوعها؟

خاص بالعالم

وقال شمس الدين في حديث لقناة العالم خلال برنامج "خيار لبنان": ان هذه الانتخابات تأتي بعد حراك او انتفاضة 17 تشرين التي غيرت المشهد اللبناني، كثيراً حيث كان هناك مطالبة بانتخابات نيابية مبكرة وان هذا الامر لم يحصل، مشيراً الى ان هذه المرة الاولى التي يدلي بها اللبنانيون بصوتهم بعد هذه الانتفاضة.

واوضح شمس الدين، ان فترة عصيبة جداً وعوامل اخرى اتت كالانهيار الاقتصادي وانفجار مرفأ بيروت عام 2020 وازمة كورونا والانهيار الذي يعيشه اللبنانيون، لافتاً الى ان هناك العديد من العوامل ستؤثر على خيارات الناخبين.

واعتبر ان الامر المهم في الانتخابات هو نسبة المشاركة، وتحديدا نسبة المشاركة لدى الطائفة السنية، حيث اعلن رئيس تيار المستقبل العزوف عن المشاركة في الانتخابات وتعليق عمله السياسي، ما طرح سؤالاً عن هذه الكتلة التي تتكون من 230 الف ناخب سني، أين ستكون؟ هل ستعارض وتقترح، ولاي كيانات سياسية؟

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