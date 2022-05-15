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مباحثات ايرانية - يونانية تتناول العلاقات الثنائية والاتفاق النووي

مباحثات ايرانية - يونانية تتناول العلاقات الثنائية والاتفاق النووي
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، عزم الجمهورية الاسلامية الايرانية على التوصل الى اتفاق جيد ومستديم في مفاوضات فيينا.

العالم - ايران

وفي اتصال هاتفي، السبت، بحث وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، بشأن بعض القضايا في العلاقات الثنائية وكذلك آخر الاوضاع في المفاوضات لإلغاء الحظر عن ايران.

وخلال هذه المحادثات الهاتفية أشار امير عبداللهيان الى الطاقات الكبيرة المتاحة لدى البلدين لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي، مؤكدا ضرورة صون العلاقات العريقة بين الجانبين من تأثير بعض اللاعبين الآخرين.

وبحث وزير الخارجية الايراني مع نظيره اليوناني آخر اوضاع مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر، مؤكدا عزم الجمهورية الاسلامية الايرانية على التوصل الى اتفاق جيد ومستديم.

من جانبه، أكد وزير الخارجية اليوناني وفقا لارنا، اهمية العلاقات بين البلدين، مشددا على ضرورة استمرار الاتصالات بين كبار المسؤولين الايرانيين واليونانيين.

وأشار الجانبان الى العلاقات التاريخية بين البلدين، وأكدا اهمية تطوير العلاقات بين اثينا وطهران واستمرار التعاون بينهما في الاوساط الدولية.

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مباحثات ايرانية - يونانية تتناول العلاقات الثنائية والاتفاق النووي

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