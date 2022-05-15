الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

غريب أبادي ينتقد هجوم الجنود الصهاينة على موكب تشييع شيرين أبو عاقلة

غريب أبادي ينتقد هجوم الجنود الصهاينة على موكب تشييع شيرين أبو عاقلة
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

استنکر مساعد رئيس اللسلطة القضائية للشؤون الدولية امين لجنة حقوق الانسان، "كاظم غريب أبادي" اعتداء الشرطة الصهيونية بالضرب على مشيعي جنازة الصحفية الفلسطنية شيرين أبو عاقلة في القدس قائلا لقد أمعن الكيان في جرائمه المروعة على مدى العقود القليلة الماضية، وسيستمر في ارتكاب هذه الجرائم التي لا نهاية لها.

العالم - ايران

وكتب "كاظم غريب أبادي" في تغريدة له على صفحته الشخصية في تويتر الیوم الاحد: كيف نتوقع أن يحترم الکیان الصهیوني المتعطش للدماء ، الذي يستهدف الصحفيين متعمدا ، أجسادهم!؟ هذا الکیان ، الذي اعتمد على دعم الولايات المتحدة على مدى العقود الماضية ، لقد زاد من جرائمه المروعة على مر العقود وطالما لم يقف المجتمع الدولي بحزم بوجه الکیان، سيستمر في ارتكاب الجرائم،ولا يمكن ان نتوقع نهاية لها.

یذکر انه شارك آلاف الفلسطينيين في تشييع الصحافية الفلسطينية في قناة الجزيرة التي دخلت بيوت وقلوب الفلسطينيين والعرب، واستشهدت الأربعاء برصاصة في جنين بالضفة الغربية المحتلة لدى تغطيتها عملية عسكريةصهیونیة، وفيما كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص عليها شعار "صحافة" وخوذة واقية.

عند إخراج النعش من المستشفى الفرنسي في القدس الشرقية، اقتحمت الشرطة باحة المستشفى وحاولت تفريق حشد كان يرفع أعلاما فلسطينية.

وكاد نعش الصحافية يسقط أرضا عندما انهال عناصر الشرطة على حامليه بالضرب بالهراوات، قبل أن يتمّ تقويمه ورفعه في اللحظة الأخيرة، وفق مشاهد نقلتها المحطات التلفزيونية المحلية.

روابط ذات صلة

شاهد: الصورة واضحة ..هؤلاء من قتلوا شيرين أبو عاقلة

جثمان الشهيدة ابو عاقلة یدق مسمارا عريضا في نعش الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأردن.. شاهد نشوب حريق كبير في محمية اليرموك بإربد!

رئيسي: تعديل اسلوب تخصيص الدعم الحكومي خطوة نحو اقتصاد اكثر عدالة

الانتخابات اللبنانية لحظة بلحظة

في ذكرى النكبة.. الاحتلال يرفع حالة التأهب بالقدس الشريف

الاحتلال يعتدي بالضرب على عائلة شرق بيت لحم

'بلومبيرغ' تكشف ما يخشاه السياسيون في الاتحاد الأوروبي