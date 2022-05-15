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أنباء عن اشتباكات على حدود أفغانستان وطاجيكستان

أنباء عن اشتباكات على حدود أفغانستان وطاجيكستان
الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام بوقوع اشتباكات بين قوات تابعة لحركة "طالبان" الأفغانية وحرس الحدود الطاجيكي عند الحدود بين الدولتين.

العالم - افغانستان

وذكرت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" اليوم الأحد نقلا عن مصادر في شمال أفغانستان أن الاشتباكات المزعومة استمرت نحو أربع ساعات مساء أمس قرب بلدة شيرخان بندر.

وقالت مصادر القناة إن الحادث وقع بعد مشادة كلامية بين الجانبين، مشيرة إلى أن عناصر "طالبان" أطلقوا النار على أراضي طاجيكستان ثم ردت قوات حرس الحدود الطاجيكية بنيران مضادة.

وأشارت مصادر القناة إلى أن كلا الطرفين استخدما خلال الاشتباكات أسلحة خفيفة وثقيلة، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات، مضيفة أن الحادث انتهى بعد محادثات جرت بين الجانبين.

وأرسلت "طالبان"، وفقا للقناة، قوات إضافية إلى شيرخان بندر الواقعة على أحد أهم الطرق التي تربط أفغانستان بطاجيكستان وغيرها من دول آسيا الوسطى والصين.

ولم تعلق "طالبان" وحكومة طاجيكستان على الحادث المزعوم.

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أنباء عن اشتباكات على حدود أفغانستان وطاجيكستان

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