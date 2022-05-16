الإطار التنسيقي يعلن التزامه بتكليف مرشح محايد لتشكيل الحكومة

العالم-العراق

وقال الإطار التنسيقي في بيان له بشأن مبادرة النواب المستقلين والقوى الناشئة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة "نرحّب بالخطوات العمليّة التي أعلن عنها النواب المستقلّون والتي تقترب كثيرا من مبادرتنا التي أعلنا عنها في الثالث من الشهر الجاري في تشكيل الكتلة الأكبر وحفظ حق الأغلبية".

وفيما يلي نص بيان الإطار التنسيقي:

"تابعنا ما تمخّض عنه اجتماع السادة النوّاب المستقلّين والحركات الناشئة التي جاءت بمضامين تنسجم مع محاولاتنا لأيجاد حلول واقعية للأزمة السياسية.

وكما نرحّب بالخطوات العمليّة التي أعلن عنها النواب المستقلّون والتي تقترب كثيرا من بنود مبادرتنا التي أعلنا عنها في الثالث من آيار الجاري وبالخصوص الرؤى المتقاربة في تشكيل الكتلة الاكبر وحفظ حق الاغلبية .

وعليه نعلن التزامنا بتكليف مرشّح محايد كفء يضطلع بتشكيل الحكومة لإنهاء حالة الإنسداد السياسي.

ونعرب عن استمرار الاطار التنسيقي بنهجه في الحوار مع من يريد الخير لشعبنا ووطننا وندعو الى الحوار المباشر لننطلق سويّة لبناء الدولة وتقديم الخدمات وبذات الوقت ندعو الكتل السياسيّة للتفاعل الإيجابي مع ما أعلنه الأخوة المستقلّون والحركات الناشئة".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلن التحول إلى المعارضة وأعطى مهلة 30 يوما للنواب المستقلين بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.