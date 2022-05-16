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خطیب زادة : ایران قدمت مبادرات خاصة اثناء زیارة انريكي مورا لطهران

خطیب زادة : ایران قدمت مبادرات خاصة اثناء زیارة انريكي مورا لطهران
الإثنين ١٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة" أن الجمهورية الاسلامية الايرانية قدمت مبادرات ومقترحات خاصة بشأن الاتفاق النووي خلال زیارة منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "انريكي مورا" الی طهران ، داعیا الولایات المتحدة الی اتخاذ قراره السياسي .

العالم - ايران

وقال سعيد خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين : أن الجمهورية الاسلامية الايرانية قدمت مبادرات ومقترحات خاصة بشأن الاتفاق النووي خلال زیارة "انريكي مورا" الی طهران ، فيما أجرى مورا عدة جولات من محادثات مطولة مع کبیر المفاوضین الإیرانیین، علي باقري كني.

واضاف ان محادثات المنسق الأوروبي في طهران كانت جيدة وننتظر رد واشنطن على بعض المقترحات التي قدمناها مضیفا،يمكننا العودة إلى فيينا إذا ردت واشنطن على المقترحات الإيرانية.

واکد إذا اتخدت واشنطن قرارها السياسي فيمكن القول إنها خطوة جيدة للدفع المفاوضات الی الامام.

وقال خطيب زادة عن تحركات الكيان الصهيوني: كلما كانت هناك مبادرة وحركة في مجال الدبلوماسية ، فإن هذا الکیان يقوم بتحركاته ضد الدبلوماسية وهذا ليس بالشيء الجديد.
يتبع..

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