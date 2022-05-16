تركيا..أردوغان يستقبل نظيره الجزائري

العالم-تركيا

وبدأت المراسم باستقبال أردوغان لنظيره الجزائري عند البوابة الرئيسية للمجمع الرئاسي، تلاه عزف النشيد الوطني لكلا البلدين وإلقاء التحية على منصة الشرف، ومن ثم قدم كل زعيم وفد بلده للآخر.

وخلال مراسم الاستقبال الرسمية أطلقت المدفعية التركية 21 طلقة على شرف الضيف الجزائري.

وعقب التقاط الصور التذكارية توجه الزعيمان إلى داخل مبنى المجمع الرئاسي لبدء اجتماع ثنائي يتبعه آخر يضم وفدي البلدين.

ومن المنتظر أن يشارك أردوغان وتبون في حفل توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، يعقدان بعده مؤتمرا صحفيا.

وكان تبون، وصل مساء يوم أمس الأحد إلى مطار "أسن بوغا" الدولي في العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.