شاهد.. تفاصيل النتائج الاولية للانتخابات اللبنانية

العالم - خاص بالعالم

صناديق الاقتراع قالت جزءا من كلمتها، لمحت فيها الى وجود تغيير في موازين القوى السياسية داخل البرلمان اللبناني القادم.

النتائج غير الرسمية وغير الكاملة للانتخابات البرلمانية في البلاد اظهرت أن حزب الله وحركة أمل حافظا على حجمهما في مجلس النواب بفوز جميع مرشحيهما البالغ عددهم 30.

وأظهرت ايضا النتائج غير النهائية تراجعا في عدد نواب كتلة التيار الوطني الحر، فيما حصل حزب القوات اللبنانية على 22 مقعدا، وتمكنت قوى التغيير من الحصول على مقاعد نيابية في بعض الدوائر.



وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، اكد ان نسب الاقتراع في الانتخابات البرلمانية ليست قليلة وهي تقريبا مشابهة لانتخابات عام 2018، واضاف ان لبنان تمكن من اجراء انتخابات نيابية على نحو جيد على الرغم من حملات التشكيك التي رافقت العملية الانتخابية وتلتها.

واوضح المولوي ان الحديث عن صناديق اقتراع مفقودة في بعض الدوائر الانتخابية غير صحيح. لافتا الى ان وزارة الداخلية لم تتدخل في عملية الفرز لكن وفرت التأمين لها.



رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، اكد أن المقاومة هي الرقم الصعب في البلد والمنطقة، موجها الشكر للشعب اللبناني لتأييده لنهج المقاومة وخطها السياسي وثقته بقيادتها.

ويبقى من المهم الانتظار حتى تخرج النتيجة النهائية للانتخابات لقراءة افرازاتها والبرامج والاهداف التي وضعتها القوى والكتل السياسية التي انخرطت في منافسة شرسة في الشارع، وتنتظرها معركة اخرى تحت قبة البرلمان على امل ان لا تنفلت الامور وتعود للشارع مرة اخرى.