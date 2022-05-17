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عبداللهيان: تم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين ايران والامارات

عبداللهيان: تم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين ايران والامارات
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، انه تم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين ايران والامارات، وذلك ضمن اشارته الى لقائه الرئيس الجديد لدولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد.

العالم - ايران

وكتب امير عبداللهيان في تغريدة له على موقع "تويتر" فجر الثلاثاء: تم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة الامارات. نشد على ايدي جيراننا بحرارة. دفء العلاقات بين الجيران يبث اليأس في نفوس اعداء المنطقة.

وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان قد التقى الرئيس الجديد لدولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد.

وفي هذا اللقاء الذي جرى الاثنين في ابوظبي قدم امير عبداللهيان التعازي بوفاة رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد، وتباحث مع الرئيس الجديد الشيخ محمد بن زايد حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن القضايا التي نوقشت خلال اللقاء حل مشاكل الرعايا الايرانيين المقيمين في الامارات وتسهيل امورهم.

واثر وفاة رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد، انتخب المجلس الاعلى للاتحاد يوم السبت الشيخ محمد بن زايد رئيس جديدا للامارات.

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عبداللهيان: تم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين ايران والامارات

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