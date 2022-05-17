أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022

ابرار ..

الناطق بإسم الخارجية .. مفاوضات فيينا لم تتوقف وننتظر إتخاذ أمريكا قرارا سياسيا

جوان ..

النتائج غير النهائية للإنتخابات البرلمانية بلبنان تشير لتقدم حزب الله وحلفائه

اطلاعات ..

مظاهرات حاشدة في تونس تطالب بإستقالة رئيس الجمهورية قيس سعيد

حمايت..

آلاف الأتراك يتظاهرون ضد حلف الناتو مطالبين بإغلاق قاعدة إنجرليك العسكرية الأمريكية بتركيا

رسالت ..

فنلندا تقدم طلبا لحلف الناتو للإنضمام لعضويته رغم كل التحذيرات الروسية

وطن امروز ..

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلوح برد روسي حازم على توسع حلف الناتو

سياست روز ..

وزير الحرب الصهيوني يعترف بتعاظم قدرات المقاومة الفلسطينية محذرا من إحتمال تداعي الكيان

عصر ايرانيان ..

حركة حماس تتوعد برد مدمر على أي عدوان صهيوني وأي إنتهاك للمقدسات بالقدس

كيهان...

وقوع إشتباكات حدودية بين طاجيكستان وأفغانستان وتبادل للإتهامات بين دوشنبه وكابول

ايران ..

بدء مشاورات لإستئناف مفاوضات فيينا .. مباحثات لوزراء خارجية الترويكا الأوروبية وأمريكا

ابتكار ..

السعودية تدعو لإجراء مباحثات مع إيران حول حقل " آرش" الغازي في الخليج الفارسي

آفتاب يزد..

إنخفاض شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أدنى مستوى لها منذ توليه السلطة

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في مقالها ( إيجاد تركيا منطقة آمنة بسوريا تهديد خطير).. تخطط تركيا لاقامة ما تسميه " بالمنطقة الآمنة " في شمال سوريا مبررة هذا المشروع باعادة توطين نحومليون لاجئ سوري . والمشروع التركي يتضمن وحسب انقرة ايجاد ثلاثة عشر مستوطنة او بلدة جديدة تحت اشراف تركيا في مناطق تحتلها القوات التركية بشمال سوريا . ( إن مثل هذا المشروع الذي يتذرع بمبررات إنسانية يحمل في طياته أهدافا تخدم أحلاما وطموحات وأطماعا تركية ) ان تركيا تتجاهل بهذا المشروع وببقاءها عسكريا في الاراضي السوري حقوق السيادة الوطنية السورية والقانون الدولي الذي يمنع اجراء اية تغييرات ديمغرافية من قبل اية قوة احتلال على اراضي محتلة . وفي كل الاحوال هنالك مخاوف جدية من ان يؤدي هذا المشروع التركي بسوريا الى تفجير نزاعات وحتى حروب جديدة في المنطقة .

ابرار ..

في الشأن العراقي كتبت صحيفة ابرار في مقالها ( نهاية المهلة الصدرية,وإستمرار الأزمة السياسية ).. الازمة السياسية في العراق ما زالت تراوح في مكانها متجهة الى طريق مسدود , فمهلة الاربعين يوما التي حددها التيار الصدري للاطار التنسيقي لتشكيل حكومة جديدة قد انتهت من دون تحقيق هذا الهدف . ( إن أيا من الكتلتين الرئيسيتين بالبرلمان أي الإطار التنسيقي وحلفاءه والتيار الصدري وحلفاءه لم تستطع كسب الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة ) فالتيار الصدري يطالب بتشكيل حكومة اغلبية فيما يدعو الاطار التنسيقي لتشكيل حكومة توافقية ,والمسألة هنا هي ان عدم نجاح ايا من الكتلتين في الحصول على اغلبية الثلثين بالبرلمان العراقي وعدم توصلهما لاتفاق مشترك سيجعل من الصعب التكهن بامكانية تشكيل حكومة جديدة في المستقبل القريب على الاقل هذا ما لم يحدث نوع من اللحلحة في بعض المواقف لانهاء الازمة السياسية وتفادي حدوث اية تداعيات سلبية .

آفتاب يزد ..

في تقريرها ( السويد ومحاولات إقناع تركيا) كتبت صحيفة آفتاب يزد.. كشف وزير الدفاع السويدي بيتر هالتكويست عن بدء استوكهولم لجهود دبلوماسية لاقناع تركيا بسحب اعتراضها على انضمام السويد لعضوية حلف شمال الاطلسي الناتو . ( إن تركيا فاجأت حليفاتها بحلف الناتو بإبداء معارضتها الشديدة لإنضمام أي من البلدان الإسكندنافية في عضوية هذا الحلف) الرئيس التركي اتهم هذه البلدان بكونها تحولت الى مآوى للارهابيين في اشارة لحزب العمال الكردستاني المناهض لانقرة. وفي تطور جديد قالت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا اندرسون امام البرلمان الاوروبي ان السويد وشعبها امام واقع جديد يحمل تهديدات خطيرة . وفي السياق ذاته اكدت محافل سياسية باستوكهولم ان السويد لن تستضيف قواعد للناتو في حالة انضمامها لعضويته.

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( تحذيرات نووية موجهة للناتو).. في اول انعكاس لتقديم فنلندا طلبا رسميا لحلف الناتو بشأن الانضمام لعضويته , تحدثت محافل اعلامية بريطانية عن تحرك موسكو لنشر منظومات صواريخ بالستية نووية قرب الحدود الروسية مع فنلندا. وبالطبع روسيا سبق وان حذرت من انها ستعمد لاقامة قواعد عسكرية قرب الحدود مع فنلندا في حالة انضمامها للناتو ولنشر قدرات نووية ببحر البلطيق ايضا ( إن مايحدث في الواقع على خلفية تداعيات الحرب بأوكرانيا هو إتساع جبهة المواجهة بين روسيا والناتو في القارة الأوروبية ) وكذلك تفاقم اجواء التوتر في القارة الاوروبية مع استمرار هذه الحرب بتسارع وتيرة ارسال السلاح الغربي لاوكرانيا لاضعاف واستنزاف روسيا . وبالطبع فجرت هذه الحرب مخاوف بلدان اوروبية عرفت بحيادها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية من بينها السويد وفنلندا وسويسرا, وهي مخاوف جعلها تفكر بالانضمام للناتو مقابل روسيا التي اكدت مرارا بأنها لا تشكل تهديدا لاي بلد باوروبا وان الانضمام للناتو خطأ فادح ستون له عواقبه الوخيمة .

سياست روز ..

كتبت صحيفة سياست روز في مقالها ( مظاهرات مناهضة للناتو في تركيا ).. تتصاعد اجواء النقمة في الشارع التركي ضد وجود قاعدة انجرليك العسكرية الامريكية الضخمة في تركيا . وشهدت تركيا في الآونة الاخيرة مظاهرات غاضبة ضد الناتو مظاهرات وارتفاع الاصوات التي تطالب بالخروج من عضوية حلف الناتو . (إن تركيا شهدت العديد من المظاهرات المناهضة لحلف شمال الأطلسي " الناتو " منذ إنضمامها لعضويته عام 1952 ) وترى اوساط ومحافل سياسية وشعبية تركية ان وجود قاعدة انجرليك الجوية الاستراتيجية الامريكية الضخمة في تركيا امتهان للسيادة الوطنية التركية ولكرامة الشعب التركي . الى جانب ذلك ترى هذه الاوساط بأن وجود هذه القاعدة المشتركة في الواقع بين امريكا والناتو يشكك باستقلالية تركيا وبمواقفها ازاء القضايا الاقليمية والدولية كما ان وجود هذه القاعدة التي تضم رؤوس نووية يحمل خطرا داهما على على مستقبل تركيا وشعبها في اية حرب قد تشعلها اطراف دولية من دون ان يكون لتركيا اية ناقة اوجمل فيها .