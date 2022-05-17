وزير الداخلية اللبناني يعلن عن النتائج النهائية للدوائر المتبقية

العالم - لبنان

وأعلن عن أسماء الفائزين في دائرة الشمال الثانية وهم: أحمد الخير، عبد العزيز الصمد، جهاد الصمد، أشرف ريفي، طه ناجي، ايهاب مطر، عبد الكريم كبارة، رامي فنج، الياس خوري، فراس السلوم، جميل عبود.

كما أعلن عن أسماء الفائزين في بيروت الثانية وهم: ابراهيم منيمنة، أمين شري، فؤاد مخزومي، عدنان طرابلسي، عماد الحوت، ملحم خلف، مصطفى خواجة، محمد بدر، وضاح الصادق، فيصل الصايغ، إدغار طربلسي.

وأعلن مولوي أيضا عن أسماء الفائزين في دائرة الشمال الأولى وهم: محمد يحيى، مصطفى سليمان، وليد البعريني، جيمي جبور، أسعد ضرغام، سجيع عطيه، أحمد رستم.