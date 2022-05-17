انتصار المقاومة وحلفاؤها في الانتخابات اللبنانية

العالم - مع الحدث

وقال وسيم بزي في حديث لبرنامج مع الحدث ان المقاومة بجدران الدفاع التي خاضت علی اساسها الانتخابات التشريعية في لبنان، نجحت بحماية وجودها.

وأوضح بزي ان المرتکز الاول هو المستوی الشعبي المرتفع عن 2018 بأعداد الأصوات التفضيلية التي نالتها المقاومة حيث حصل الحاج محمد رعد علی 43 ألف صوت تفضيلي عام 2018 ولحد الان قد حصل علی 50 ألف صوت تفضيلي وهو لحد الان الصوت الاول بفارق 10 صوت.

وتابع ان 27 نائب شيعي في البرلمان اللبناني هم مع المقاومة وحلفاؤها.

واشار القيادي في التيار الوطني الحر، رمزي دسوم الی تصريحات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مؤكداً ان التيار كان يواجه بالتحديد "اسرائيل" واميركا عبر ادواتها المحلية والاقليمية.

وأكد فشل المحاولات الاعلامية والسياسية والمالية والتدخل الاميركي عبر نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السابق ديفيد شينكر وحتی الزيارات المكوكية للسفراء الی المساجد والكنائس لتخريب التيار الوطني الحر.

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https://www.alalam.ir/news/6178758/