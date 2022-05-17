شاهد: استمرار جرائم الاحتلال بحق مشيعي جثامين الشهداء

العالم - فلسطين

اصابات بالرأس والعين والاطراف طالت اكثر من سبعين شخصا بحسب الهلال الاحمر الفلسطيني، من الذين جاؤوا لتشييع جثمان الشهيد وليد الشريف، خلال مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي المشيعين حيث لحقتهم الى مقبرة المجاهدين في القدس المحتلة، وقالت المصادر الفلسطينية ان قوات الاحتلال استخدمت الرصاص الحي ضد المشيعين واعتقلت العشرات منهم كما تم تسجيل اصابة العشرات من حالات الاختناق جراءَ استخدامِ الغازات المسيلة للدموع وقنابل الصوت.

وكان الشهيد وليد الشريف اُصيب في شهر رمضان الماضي بنيرانِ قواتِ الاحتلال خلال مشاركته في الدفاع عن المسجد الأقصى واستشهد السبت الماضي وتم تسليم جثمانه لذويه بعد احتجاز دام يومين، وانطلق موكب الجنازة من المسجد الأقصى بعد أداء الصلاة.

من جهتها اكدت حركة حماس أن اعتداء قوّات الاحتلال على مشيّعي جنازة الشهيد وليد الشريف إرهاب صهيوني ينتهك كل القوانين والاعراف الدولية وسيقابل بمزيد من الصمود والمواجهة المفتوحة، داعية إلى تصعيد المقاومة الشاملة والاشتباك مع الاحتلال حتى زواله عن الاراضي الفلسطينية.

بدورها قالت الرئاسة الفلسطينية إن اعتداء قوات الاحتلال على المشيعين ومقبرة المجاهدين في القدس عمل وحشي وهمجي، وإرهاب يعكس رد "إسرائيل" على المطالب الدولية بالتحقيق في جرائمها.

من جهة اخرى اُصيب مواطن فلسطيني صباح اليوم برصاص قوات الاحتلالِ على حاجزِ حوارة جنوبَ مدينةِ نابلس في الضفة الغربية بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنّ سيارة الإسعاف وصلت الى مكان الحادث، ونقلت المصاب الى مستشفيات الداخل.