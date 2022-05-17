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الدفاع الروسية: خسائر جسيمة لأوكرانيا و تصفية أكثر من 470 مسلحا

الدفاع الروسية: خسائر جسيمة لأوكرانيا و تصفية أكثر من 470 مسلحا
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن صواريخها دمرت شحنات أسلحة أميركية وأوروبية في منطقة لفيف بغرب أوكرانيا.

العالم ـ أوروبا

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في يومها الـ83 أن صواريخ بحرية طويلة المدى وعالية الدقة من طراز "كاليبر" دمرت مستودعات لأسلحة أجنبية ومعدات عسكرية أميركية وأوروبية، بالقرب من محطة ستاريشي للسكك الحديدية بمنطقة لفيف.

وأضاف البيان أن صواريخ أرضية وبعيدة المدى عالية الدقة دمرت احتياطيات القوات الأوكرانية على أراضي مراكز التدريب بمنطقة سومي ومنطقة تشيرنيهيف.

كما أصابت صواريخ جوية عالية الدقة تابعة للقوات الجوية الروسية موقعين للقيادة ومركز اتصالات، بما في ذلك اللواء الآلي 30 في منطقة باخموط و28 منطقة تجمع عسكرية ومستودعين للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى "تصفية أكثر من 470 مسلحا متطرفا، وتم تعطيل 68 وحدة من المعدات العسكرية".

وأضافت: "تم تدمير محطة فرعية للطاقة بالقرب من محطة سكة حديد ميريفا في منطقة خاركيف، كانت تقوم بتسليم الأسلحة والمعدات العسكرية الواردة من الولايات المتحدة والدول الغربية لاستهداف دونباس".

وتابع البيان: "ضرب الطيران الروسي والقوات الروسية 9 مراكز قيادة أوكرانية و93 منطقة تجمع عسكرية، بالإضافة إلى 3 مستودعات للذخيرة في منطقة ميكولايف".

ووفقا للبيان الروسي: "أصابت القوات الصاروخية والمدفعية 6 مواقع قيادة و224 منطقة تجمع عسكرية ومراكز للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية و12 بطارية مدفعية وهاون و4 بطاريات من طراز BM-21 غراد ومحطتي رادار".

وأسقطت الدفاعات الجوي الروسية 23 طائرة بدون طيار أوكرانية، واعترضت 8 قذائف صاروخية من راجمات "سميرتش".

واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 10 قذائف صاروخية من راجمات "سميرتش"، حيث أطلقها المتطرفون نحو المناطق السكنية في خيرسون.

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