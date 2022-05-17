الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢
٠٨:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مدفيديف: روسيا لن تسمح باندلاع حرب عالمية ثالثة

مدفيديف: روسيا لن تسمح باندلاع حرب عالمية ثالثة
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

قال دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن موسكو لن تسمح باندلاع حرب عالمية ثالثة.

العالم-اوروبا

وكتب مدفيديف على حسابه في تطبيق تيلغرام: "ترسانة الأسلحة (الروسية) الحديثة والموثوقة والفعالة اليوم، تهدئ من طموحات أولئك الذين، بأيديهم وأيدي الآخرين، على استعداد لإطلاق العنان للحرب العالمية الثالثة"، مؤكدا "لن نسمح بمثل هذا الموقف".

وأشار مدفيديف أيضا إلى أن روسيا مجبرة على التذكير باستمرار بقدرة الدولة على الرد الفوري وفائق القوة في حالة حدوث أي اعتداء أو هجوم على أراضي الدولة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اليوم الرابع من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وضع "قوة الردع" في الجيش الروسي، وهي قوة تشمل عنصرا نوويا، في حال التأهب الدائم، متهما الغرب باتخاذ مواقف "عدوانية" تجاه بلاده.

روابط ذات صلة

الكرملين يعلق على موقف تركيا من انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مدفيديف: روسيا لن تسمح باندلاع حرب عالمية ثالثة

تفكيك عبوة ناسفة دون خسائر بريف القنيطرة

أسرة حسني مبارك تصدر بيانا بشأن الإجراءات القضائية الدولية بحقها

الاتحاد الأوروبي سيبحث طلب انضمام أوكرانيا الى الكتلة في قمة حزيران المقبلة

عبد السلام: الشعب اللبناني قادر على عبور التحديات بتظافر جهوده

سفير ايران الجديد يقدم اوراق اعتماده للرئيس العراقي