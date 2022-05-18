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شاهد..المصريون يسخرون من قصة "ابو الهول" الجديدة

الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

أحيانا تؤدي المشاكل التي يعاني منها مجتمع ما، إلى إطلاق النكات حول موضوع ما للتنفيث عن الاحتقان الذي يعيشه هذا المجتمع، في مصر ساد الحديث في الايام الماضية حول اغماض تمثال ابو الهول الشهير عينيه، فما القصة؟

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وأثارت هذه القضية ردود أفعال كثيرة من الناشطين معظمها كانت ساخرة من الموضوع، حيث كتب "محمود العسال" كتب في هذا السياق: "عندنا المثل بيقول الفاضي يعمل قاضي، والشعب عندنا بيحب الاشاعات وقت فوضي غلاء الأسعار. وعلى رأي المثل لو ابو الهول نطق كناية علي المنطق وعقلية الواقع".

وغرد "عساف": "ويجوا السياح المغفلين من كل مكان عشان يشوفوا حوار ابو الهول اللي غمض عينيه وفتحها تاني دا ويدخلوا دولارات للبلد الغلبانة الشرقانة الحيحانة الكحيانه دي".

وكتبت "هاجر": "اهي الناس اللي صدقت ان ابو الهول غمض هما هما بتوع: الولادة في السابع احسن من التامن، بكره تتجوزي وترتاحي، امي بتحبك زي بناتها واكتر".


المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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