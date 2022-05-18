شاهد..المصريون يسخرون من قصة "ابو الهول" الجديدة

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وأثارت هذه القضية ردود أفعال كثيرة من الناشطين معظمها كانت ساخرة من الموضوع، حيث كتب "محمود العسال" كتب في هذا السياق: "عندنا المثل بيقول الفاضي يعمل قاضي، والشعب عندنا بيحب الاشاعات وقت فوضي غلاء الأسعار. وعلى رأي المثل لو ابو الهول نطق كناية علي المنطق وعقلية الواقع".



وغرد "عساف": "ويجوا السياح المغفلين من كل مكان عشان يشوفوا حوار ابو الهول اللي غمض عينيه وفتحها تاني دا ويدخلوا دولارات للبلد الغلبانة الشرقانة الحيحانة الكحيانه دي".



وكتبت "هاجر": "اهي الناس اللي صدقت ان ابو الهول غمض هما هما بتوع: الولادة في السابع احسن من التامن، بكره تتجوزي وترتاحي، امي بتحبك زي بناتها واكتر".



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