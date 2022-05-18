حزب الله و أمل يدعوان مناصريهما الى عدم تنظيم مسيرات بالدراجات النارية

العالم - لبنان

ودعا الى "عدم تنظيم مسيرات بالدراجات النارية احتفالا كي لا يأخذ بعض الموتورين الامور الى أماكن تعكر صفو النجاح الانتخابي".

وأشار إلى أن "الاستحقاق الانتخابي مضى والمطلوب اليوم عودة الجميع لمنطق الحوار والتلاقي للخروج من الواقع الاقتصادي الخانق"، مضيفا: "يربآن بجمهورهما عدم القيام بأي تصرف او تحرك قد يوضع في خانة استفزاز مناصري جهات أخرى".

وحث المكتب الأجهزة الأمنية على "ضبط ظاهرة اطلاق النار وتوقيف المخالفين الى اي جهة انتموا، كذلك توقيف الذين اطلقوا النار في الساعات الماضية على مناصري حركة امل وحزب الله".