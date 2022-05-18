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أمين عام الحزب الإسلامي في العراق ينتقد الكاظمي على اختيار مستشاريه

أمين عام الحزب الإسلامي في العراق ينتقد الكاظمي على اختيار مستشاريه
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

علق امين عام الحزب الاسلامي في العراق، اياد السامرائي على مستشاري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، داعيا اياه باجراء تقييم لمستوياتهم.

العالم - العراق

وقال اياد السامرائي في تغرية على تويتر:

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