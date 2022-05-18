شاهد..الجهاد الاسلامي تنظم مهرجانا بعنوان "سيف القدس لازال مشرعا"

العالم - مراسلون

في مثل هذه الايام كانت اشلاء الاطفال تتبعثر في شوارع غزة، بفعل عدوان اسرائيلي لم يستطع ردع صواريخ المقاومة فقرر ردع أطفالها بمجازر توثقها اليوم وزارة الصحة.

وقال الناطق بإسم وزارة الصحة أشرف القدرة: "المعرض يعبر عن المشهد الذي كان خلال العدوان الاسرائيلي على غزة في مايو عام 2021، هذا المعرض يجسد الاحصائيات الرسمية التي اطلقتها وزارة الصحة، اضافة الى انه ايضا يظهر حجم الانتهاكات الاسرائيلية بحق الطواقم الطبية والعوائل والاطفال".

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد ابوسليمة: "هناك جرائم ارتكبت بالعدوان الاخير على قطاع غزة كما شاهدنا حوالي 16 امراة كانت حامل استشهدت، هناك اكثر من 70 طفل استشهدوا، كان عدوان سافر استهدف الكل الفلسطيني واستهدف المنظومة الصحية بشكل كبير".

المعرض يقام على ارض مستشفى الشفاء اكبر مستشفى في قطاع غزة كان شاهدا على الجريمة الاسرائيلية.

بينما يوثق الفسطينيون جراح العدوان الاسرائيلي على غزة، كان هناك توثيق من نوع آخر على ظريقة المقاومة، فسيف القدس رغم نزيف ضحاياها الا ان تلك المعركة شكلت نقطة تحول في فعل المقاوم سيكون له مابعده.

فقد نظمت حركة الجهاد الاسلامي فـي الذكـرى الأولـى لمعـركـة "سيـف القـدس" مهرجانا وطنيا بعنوان" سيـف القـدس لازال مشـرعاً " استعرضت خلاله قوتها وبعضاً من عدتها.

وقال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي يوسف الحساينة: "المقاومة مازالت حاضرة وترقب خطوات وسلوك العدو الصهيوني، الجماهير اليوم تؤكد الإلتفاف حول خيار ونهج المقاومة وعينها على القدس".

وقد التقت قناة العالم بعائلة الشهيد حسام ابوهربيد قائد لواء الشمال في سرايا القدس حيث اكد ذوي الشهداء على استمرار الصمود حتى تحرير كامل الأرض.

وقال والد الشهيد حسام ابو هربيد: "اهالي الشهداء لا يثنيهم عن دفع اي ثمن لفلسطين،كل ما يدفعون الشهداء والجرحى رخيص بحق فلسطين".

وقالت والدة الشهيد محمد الزعانيين: "نحن لا نخاف من اليهود وتهديدات اليهود ولا من طائراتهم ومدفعياتهم ولا من صواريخهم وسنبقى ندافع عن القدس وعن فلسطين حتى آخر قطرة دماء فينا".

في معركة سيف القدس رسخت المقاومة قواعد اشتباك جديدة ولذا فإذا خرج السيف من غمده سيكون من خلفه هذه الاسلحة وما خفي كان أعظم.

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