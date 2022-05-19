رئيسي: التعاضد في الطاقات بين ايران ودول اميركا اللاتينية ينمي اقتصاد الجانبين

العالم - ايران

ولدى استقباله ريكاردو كابريساس، نائب رئيس الوزراء الكوبي، وصف السيد ابراهيم رئيسي العلاقات بين طهران وهافانا بالاستراتيجية، وقال: يجب الاستفادة من الطاقات والفرص المتعددة والمتنوعة المتاحة لدى البلدين لتنمية التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والزراعية والصحية والطبية.

وأكد آية الله رئيسي ان العلاقات الايجابية والبناءة الثنائية بين ايران وكوبا قابلة للتعميم على صعيد التعاون بين البلدين على الصعيد الدولي.

وأعرب الرئيس الايراني عن ارتياحه لنتائج عقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وكوبا، وقال: ان التعاون البناء بين البلدين في مجال الشؤون الصحية والطبية يحظى بإمكانية كبيرة للتطوير، فبإمكان ايران وكوبا واعتمادا على قدراتهما الداخلية ان يحققا الاكتفاء الذاتي في شتى المجالات بما فيها انتاج السلع الاستراتيجية.

ولفت رئيسي الى مجالات وفرص وطاقات التعاون بين ايران ودول منطقة اميركا اللاتينية، وقال: ان التعاضد في هذه الطاقات والفرص يؤدي الى النمو الاقتصادي للجانبين، وأن الجمهورية الاسلامية الايرانية عازمة على تنمية العلاقات مع الدول المستقلة والمقاومة في مواجهة اطماع نظام الاستكبار العالمي بما فيها كوبا.

من جانبه، سلم ريكاردو كابريساس، رسالة من الرئيس الكوبي الى آية الله ابراهيم رئيسي، مؤكدا رغبة بلاده لتنمية التعاون الاقتصادية والتجاري مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ووصف نائب رئيس الوزراء الكوبي العلاقات السياسية والاقتصادية والتجاري بين طهران وهافانا بالاستراتيجية والراسخة، وقال: من خلال تنفيذ الخطط القصيرة والمتوسطة والطويلة الامد، يمكن رفع مستوى العلاقات بين ايران وكوبا الى مستوى العلاقات الثنائية والتعاون متعدد الاطراف في منطقة اميركا اللاتينية.