السودان يشارك بالدورة 113 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

العالم- العالم الاسلامي

واستعرض الاجتماع توصيات المجلس التنفيذي على مستوى الخبراء والذي اختتمت اعماله يوم الاثنين، والتي داء في مقدمتها إجازة الخطة الاستراتيجية المعدة من قبل معهد الادارة العامة بالمملكة العربية السعودية لتطوير العمل بالمنظمة خلال الاربع اعوام القادمة، بجانب عدد من الموضوعات الدورية كموازنة المنظمة وخطتها السنوية وتقارير انجازات المنظمة للاعوام السابقة والقوائم المالية والحسابات الختامية وتقارير هيئات الرقابة المالية ورد المديرية العامة عليها.

من جانبها، اكدت وزيرة العمل والاصلاح الاداري على ان السودان وكافة اجهزته المعنية بالادارة سوف تستمر في دعم المنظمة نظرا للدور الهام الذي تقوم به مشيدة بالانشطة التي قدمتها المنظمة وانجازاتها خاصة في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا، مشددة على دور المنظمة الفاعل باعتبارها الاطار الذي تتبادل الدول الاعضاء من خلاله افضل الممارسات والتجارب والخبرات في علوم الادارة العامة .

وعبر اعضاء المجلس التنفيذي عن تقديرهم لصمود واستمرار المنظمة في تقديم انشطتها بالجودة المطلوبة، مؤكدين على ضرورة انفاذ الخطة الاستراتيجية المجازة من قبل مجالس المنظمة الرئيسة.

ومن المقرر ان تعقد صباح اليوم الخميس فعاليات الدورة 57 للجمعية العمومية للمنظمة في مقرها الرئيس بالقاهرة بمشاركة كافة الدول العربية.