موسكو تصف اغتيال الصحفية ابوعاقلة بالكارثة

العالم- روسيا

وقالت أن :"الصحفية الفلسطينية قتلت وهي تمارس واجبها الصحفي، في الوقت الذي كانت تقوم به باعداد ريبورتاج عن اجتياح القوات الاسرائيلية لمخيم جنين للاجئين".

وذكرت "زاخاروفا" أن الوزير "لافروف" قدم تعازيه الحارة لدى استقباله وزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، مؤكداً تأييد روسيا لمطلب القيادة الفلسطينية باجراء تحقيق شامل وموضوعي.

وشددت على ضرورة الانتباه إلى ما حصل في جنازتها حين تم الاعتداء على المشاركين في الجنازة من قبل القوات الاسرائيلية، وأضافت: "أريد أن أقول لكم أنني لم أر مثل هذا قط في حياتي. وأريد التأكيد أن غياب التسوية الفلسطينية الإسرائيلية وانسداد أفق عملية المفاوضات، يتحول في كل مرة إلى اشتباكات أكثر قوة، والتي يذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال".

وتابعت:"وكان يمكن تجنب حدوث هذه المآسي من خلال التوصل إلى نتائج مقبولة للطرفين بشأن قضايا الوضع النهائي على أساس القرارات الدولية والقانون الدولي المعترف بها للتسوية في الشرق الأوسط، والتي تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهذا ما أكدته روسيا مراراً ".

واستشهدت مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة الاسبوع الماضي بعد إصابتها برصاص جنود الاحتلال خلال تغطيتها لاقتحام مخيم جنين.