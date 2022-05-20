رئيسي يزور اذربيجان الغربية في اطار جولاته التفقدية للمحافظات الايرانية + فيديو

العالم - ايران

ووصل رئيسي إلى مطار الشهيد باكري الدولي في أرومية ، وكان في استقباله محافظ اذربيجان الغربية وممثل قائد الثورة الاسلامية وأعضاء المحافظة في البرلمان الايراني ومجموعة من مسؤولي المحافظة .

وفي التصريحات التي أدلى بها في المطار اشار رئيسي الى أن المحافظة تتمتع بامكانيات هائلة واصفا المحافظة بأنها أحد أقطاب الزراعة في ايران، الى جانب امتلاكها للعديد من المناجم والمعادن، وكذلك ثقلها العلمي.

ولفت رئيسي الى أنه من خلال دراسة وتقصي أوضاع المحافظة فقد تم التعرف على أوضاعها ومشاكلها والوقوف على الأولويات التي ينبغي ان تحظى بها، وفيما قدم اعتذاره لاهالي المحافظة لعدم قدرته على زيارة كافة مدن ومناطق المحافظة نبه الى أن سائر المسؤولين الذين يرافقوه سيزورون معظم المناطق والمدن.

ومن المقرر ان يبحث رئيس الجمهورية خلال زيارته لمحافظة أذربيجان الغربية ، قضايا المحافظة ومشكلاتها وأكمال بناء المستشفيات والمراكز الطبية والمراكز الصحية الشاملة والمراكز العلاجية ، فضلاً عن العشرات من المشاريع شبه المكتملة في هذا المجال الى جانب مشاريع الطرق الرئيسية والفرعية والقروية وخطوط سكك الحديد والمياه والجهاد الزراعي التي هي على أجندة الحكومة التي يتم تحديد التمويل اللازم لها.