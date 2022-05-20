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الاحتلال يداهم مناطق بالضفة ويعتقل عدة فلسطينيين

الاحتلال يداهم مناطق بالضفة ويعتقل عدة فلسطينيين
الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

اعتقلت القوات الصهيونية فجر اليوم الجمعة والليلة الماضية عدة فلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت شرق طولكرم وقامت بمداهمة منزل مواطن في مخيم نور شمس شرق طولكرم وأقدمت على اعتقاله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابا بعد اعتداء الجنود والمستوطنين عليه وعائلته بالضرب في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل بالضفة.

وواصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، أمس الخميس، عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، حيث أجبر الاحتلال مواطناً مقدسياً على هدم منزله ذاتياً، وأخطر بهدم شقتين وملحق جنوب غرب جنين، وبوقف البناء في 6 منازل جنوب بيت لحم، واحتجز عائلة بعد أن استولى على خيمتين سكنيتين تأويها.

وطالت حملة الاعتقالات 17 فلسطينيا في رام الله والقدس والخليل ونابلس، وصدرت أوامر حبس منزلي بحق 5 مقدسيين، كما اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى واعتدى آخرون على غرف زراعية قرب جنين.

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