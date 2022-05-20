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قطر: لن ننسحب من المشاريع في روسيا

قطر: لن ننسحب من المشاريع في روسيا
الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن جهاز قطر للاستثمار، (صندوق الثروة السيادية) القطري لن ينسحب من المشاريع في روسيا.

العالم - قطر

وقال آل ثاني في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، عندما سئل عما إذا كان ينبغي لجهاز قطر للاستثمار أن يوقف التعاون الاستثماري مع " في تي بي" و"روسنفط" والشركات الروسية الأخرى على غرار الشركات الغربية: "على أي حال، نحن لا نبحث عن فرص جديدة وشراكات جديدة في روسيا. جهاز قطر للاستثمار مستثمر طويل الأجل ونحن نستثمر على أساس تجاري وليس سياسي".

ورداً على سؤال توضيحي حول ما إذا كان هذا يعني أن جهاز قطر للاستثمار لن يغادر روسيا، أشار آل ثاني إلى أنه يعتمد على تغير الوضع "في أقرب وقت ممكن". وأضاف، أنه على الرغم من أن بنك "في تي بي" يخضع لعقوبات غربية، فإن جهاز قطر للاستثمار يلتزم بجميع إجراءات العقوبات ولا ينتهكها.

وفي نهاية شهر مارس/ آذار، قال آل ثاني أيضًا إن قطر "في الوضع الحالي" لا تفكر في أي استثمارات جديدة في الاقتصاد الروسي، وكذلك في تلك الأجزاء من أوروبا حيث يوجد بعض التوتر.

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قطر: لن ننسحب من المشاريع في روسيا