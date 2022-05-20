تمدد الناتو نحو فنلندا والسويد الحدث والتداعيات...جولة بايدن الآسيوية هل الصين هي المستهدفة؟

العالم - بانوراما

من جانبه اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ان ألمانيا والسويد وفنلندا تسمح لمن اسماها بالتنظيمات الإرهابية بتنظيم مسيرات على أراضيها، فيما لا تستجيب لمطالب أنقرة بتسليمها الإرهابيين.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن الى العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، في مستهل اول جولة اسوية له تشمل اليابان، وتستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.



وبحث بايدن مع الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك يول، التحدي الذي تمثله الصين؛ وموضوع كوريا الشمالية والتطوريات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.