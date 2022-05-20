الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢
٠٢:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون الليلة في بانوراما..

تمدد الناتو نحو فنلندا والسويد الحدث والتداعيات...جولة بايدن الآسيوية هل الصين هي المستهدفة؟

تمدد الناتو نحو فنلندا والسويد الحدث والتداعيات...جولة بايدن الآسيوية هل الصين هي المستهدفة؟
الجمعة ٢٠ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، اعلان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ان بلاده ستنشئ 12 قاعدة عسكرية جديدة غرب البلاد ردا على تعزيز حلف شمال الأطلسي لقواته وتوسعه المنتظر في فنلندا والسويد.

العالم - بانوراما

من جانبه اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ان ألمانيا والسويد وفنلندا تسمح لمن اسماها بالتنظيمات الإرهابية بتنظيم مسيرات على أراضيها، فيما لا تستجيب لمطالب أنقرة بتسليمها الإرهابيين.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن الى العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، في مستهل اول جولة اسوية له تشمل اليابان، وتستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.

وبحث بايدن مع الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك يول، التحدي الذي تمثله الصين؛ وموضوع كوريا الشمالية والتطوريات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

بعد انسحابها من الائتلاف..هل ستسقط"غيداء"حكومة بينيت؟

لبنان.. مستقبل التحالفات بعد اعلان النتائج طرد الدبلوماسيين.. مواجهة مفتوحة بين روسيا والدول الغربية

حكومتان في ليبيا وعودة التوتر الى طرابلس...بعد وعيد، روسيا تقلل من أهمية انضمام فنلندا والسويد للناتو

محادثات فيينا.. ايران تنتظر الرد الأمريكي والسويد وفنلندا تطلبان الانضمام للناتو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اعتصام أمام سفارة آل سعود في لندن تنديدا بسياساتهم العدوانية

القبض على 3 إرهابيين وضبط أعتدة في نينوى

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تنتخب الأسير أحمد سعدات أمينا عاماً ومزهر نائبا له

بلينكن يلتقي نائب وزير الدفاع السعودي في واشنطن

بوتين: روسيا تتعرض لحرب حقيقية في فضاء المعلومات بعد بدء العملية الخاصة

بدء كلمة السيد نصرالله في ذكرى استشهاد القائد السيد بدر الدين