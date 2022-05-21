منظمة حقوقية تكشف عن جريمة اختطاف صحفية يمنية

العالم - اليمن

حيث قامت هذه القوات بعملية اختطاف للصحفية "نزيهة الجنيد" لدى وصولها مأرب، حيث تؤكد مصادر منظمة إنسان أن الصحفية "نزيهة ناصر علي الجنيد" قد تعرضت للاختطاف والاقتياد الى سجن الامن السياسي سيئ السمعة وذلك أثناء تواجدها بمدينة مأرب لاستخراج جواز سفر، وقد وثقت المنظمة جريمة الإختطاف التي تعرضت لها الصحفية نزيهة الجنيد مطلع يناير 2021م.

الجدير بالذكر أن الصحفية الجنيد هي أم لخمسة أبناء من محافظة ريمة، وكانت تعمل كصحفية، وقررت السفر إلى القاهرة للعلاج، مع مجموعة من النساء وحاولت الحصول على الجواز من مأرب كون التحالف يمنع السفر عبر مطار سيئون بالجوازات الصادرة من صنعاء، وبحسب مصادر المنظمة فأنه وبعد ستة أشهر من الإختطاف خرجن النساء اللآتي كنّ مع الصحفية الجنيد وأبلغن أطفالها بمصير والدتهم المختطفة.

كما تدعو منظمة إنسان الأمم المتحدة وكل المنظمات المعنية بحماية حقوق الإنسان والحريات الصحفية للقيام بواجبها في التدخل والضغط على السلطات في مأرب للفراج عن الصحفية الجنيد وجميع المختطفات في تلك السجون،

وتدين منظمة إنسان للحقوق والحريات، هذه الجرائم معتبرة ذلك انتهاكاً سافراً لحرية الصحافة والصحفيين.