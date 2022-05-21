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موزمبيق تقر قانونا صارما لمكافحة الإرهاب

موزمبيق تقر قانونا صارما لمكافحة الإرهاب
السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

وافق برلمان موزمبيق أمس على قانون جديد صارم لمكافحة الإرهاب ينص على إنزال عقوبات سجن مشددة بحق إرهابيين مدانين وأي شخص ينشر معلومات كاذبة عن الأعمال الإرهابية في البلاد.

العالم - افريقيا

ولقيت هذه الإجراءات التي تنص على عقوبة بالسجن تصل إلى 24 عاما بحق المدانين بالإرهاب، دعما واسعا.

وقال المتحدث باسم الحكومة أمس إن “موزمبيق تعاني جراء التأثيرات القاسية والمباشرة للهجمات الإرهابية في الشمال”، مضيفا “نريد تعزيز القانون من أجل مكافحة الإرهاب”.

وقتل نحو 3900 شخص ونزح 820 ألفا منذ بدء الأعمال الإرهابية في شمال موزمبيق في أكتوبر 2017.

وانتشر أكثر من 3100 عسكري من دول إفريقية عدة في يوليو الماضي في منطقة كابو ديلغادو التي تشهد أعمال عنف إرهابية منذ نهاية 2017.

اجتذبت جهود استخراج الغاز الطبيعي في البلاد استثمارات هي الأكبر على الإطلاق في إفريقيا، بما في ذلك مشروع بقيمة 16,5 مليار يورو. لكن الإرهابيين صعدوا السنة الماضية هجماتهم، ما أجبر شركة الطاقة الفرنسية العملاقة على تعليق مشروعها للغاز المسال حتى إشعار آخر.

ويأتي قانون مكافحة الإرهاب الجديد في إطار الجهود المبذولة لمكافحة العنف.

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