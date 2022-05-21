ايران.. ضبط أكثر من 400 ألف لتر من المازوت المهرب في مياه هرمزكان

العالم - ايران

واستعرض العميد حسين دهكي نتائج مكافحة تهريب الوقود في مياه هرمزجان وقال : إن حرس الحدود في محافظة هرمزكان اطلعوا على محاولة تهريب كميات كبيرة من الوقود عبر عبوات بلاستيكية عب حدود سيريك المائية وبادروا الى اتخاذ التدابير لمكافحة ذلك.

واضاف انه وعقب التحقق من صحة الخبر، تم إرسال حرس الحدود إلى المكان المطلوب حيث بادر المهربين الى الهرب فور رؤيتهم حرس الحدود الذين نجحوا في ضبط سفينتين ، واعتقال خمسة مشتبه بهم وضبط ثمانية حاويات بلاستيكية تحتوي على 418 الف و500 لتر من المازوت المهرب.

وأشار قائد حرس الحدود في محافظة هرمزكان إلى أن الخبراء قدروا قيمة ما تم ضبطه من الوقود بـ 113 مليار ريال و 765 مليون ريال ، وقال انه تم تسليم المحروقات المضبوطة الى شركة ميناب لتوزيع المنتجات النفطية .