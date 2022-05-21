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وزير الصحة المغربي: مستعدون لمواجهة جدري القرود

وزير الصحة المغربي: مستعدون لمواجهة جدري القرود
السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

كشف وزير الصحة المغربي خالد أيت طالب، عن استعدادات بلاده لمواجهة مرض جدري القرود في البلاد.

العالم - المغرب

وقال الوزير المغربي في تصريحات لموقع "اليوم 24" إن هذا المرض الذي انتشر على مستوى أوربا، والذي تحذر منه منظمة الصحة العالمية "ليست هناك درجة تحذير جد صعبة بخصوصه في هذه الظرفية".

وأوضح وزير الصحة المغربي أن مصلحة الوباء والرصد والتصدي للحالات الوبائية التابعة للوزارة الصحة، "لم ترصد أية حالة والحمد لله بالممكلة المغربية".

وقال الوزير المغربي إن بلاده على استعداد لمواجهة هذا المرض، مشيرا إلى أن جدري القرود ليس سريع العدوى.

وأكد الوزير أن بلاده على أهبة الاستعداد في مصلحة الرصد والتصدي، حتى تكون هناك تشخيصات عند بوابات المغرب.

يأتي ذلك بعد رصد عشرات الإصابات في عدد من الدول الأوروبية من بينها بريطانيا والبرتغال.

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