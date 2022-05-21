القاء القبض على وزيرة باكستانية سابقة

العالم - باكستان

واحتجزت الشرطة الباكستانية شيرين مزاري، التي كانت تشغل منصبا وزاريا في عهد رئيس الوزراء السابق عمران خان، بالقرب من منزلها في إسلام آباد، حسبما كتبت ابنتها إيمان مزاري في تغريدة على موقع "تويتر".

وقالت إيمان مزاري: "رجال من الشرطة ضربوا والدتي واقتادوها، وقيل لي إن فرع جهاز مكافحة الفساد في لاهور اعتقلها".

وأظهرت لقطات بثتها قناة "جيو تي في" المحلية شرطيات يحتجزن شيرين، فيما لم يصدر تعليق فوري من الشرطة الباكستانية.

فيما قال فؤاد تشودري، وزير الإعلام السابق في إدارة خان، لوسائل إعلام محلية إن شيرين تعرضت لسوء المعاملة أثناء اعتقالها من قبل شرطة مكافحة الفساد.

وأضاف أن الزعيمة البارزة في حزب "حركة الإنصاف" الباكستاني بزعامة خان كانت مستهدفة سياسيا من قبل الإدارة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف تحت ستار مزاعم بشأن نزاع على الأرض يعود تاريخه إلى عام 1972.

وانتقدت شيرين حكومة شريف في تغريدات على "تويتر" منذ الإطاحة بحكومة خان في اقتراع لسحب الثقة في البرلمان الشهر الماضي.

ويحشد خان المؤيدين من خلال المسيرات العامة في جميع أنحاء البلاد للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة.