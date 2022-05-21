السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

القاء القبض على وزيرة باكستانية سابقة

القاء القبض على وزيرة باكستانية سابقة
السبت ٢١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

اعتقلت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية السابقة شيرين مزاري، في العاصمة إسلام آباد، بسبب مزاعم تتعلق بالاستيلاء على أراض منذ عقود، وفق ما أعلنت ابنتها.

العالم - باكستان

واحتجزت الشرطة الباكستانية شيرين مزاري، التي كانت تشغل منصبا وزاريا في عهد رئيس الوزراء السابق عمران خان، بالقرب من منزلها في إسلام آباد، حسبما كتبت ابنتها إيمان مزاري في تغريدة على موقع "تويتر".

وقالت إيمان مزاري: "رجال من الشرطة ضربوا والدتي واقتادوها، وقيل لي إن فرع جهاز مكافحة الفساد في لاهور اعتقلها".

وأظهرت لقطات بثتها قناة "جيو تي في" المحلية شرطيات يحتجزن شيرين، فيما لم يصدر تعليق فوري من الشرطة الباكستانية.

فيما قال فؤاد تشودري، وزير الإعلام السابق في إدارة خان، لوسائل إعلام محلية إن شيرين تعرضت لسوء المعاملة أثناء اعتقالها من قبل شرطة مكافحة الفساد.

وأضاف أن الزعيمة البارزة في حزب "حركة الإنصاف" الباكستاني بزعامة خان كانت مستهدفة سياسيا من قبل الإدارة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف تحت ستار مزاعم بشأن نزاع على الأرض يعود تاريخه إلى عام 1972.

وانتقدت شيرين حكومة شريف في تغريدات على "تويتر" منذ الإطاحة بحكومة خان في اقتراع لسحب الثقة في البرلمان الشهر الماضي.

ويحشد خان المؤيدين من خلال المسيرات العامة في جميع أنحاء البلاد للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة.

روابط ذات صلة

"طالبان" باكستان تمدد وقف إطلاق النار مع الحكومة

باكستان تعتزم زيادة استيراد الكهرباء من إيران

سلطات باكستان ستضمن الحماية لرئيس الوزراء السابق عمران خان

مقتل 3 جنود و3 أطفال بهجوم انتحاري في باكستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..شيرين ابوعاقلة..صوت الحق لا يموت

شاهد..سريلانكا ترزح تحت أزمة حادة

اجتياحٌ متدحرجٌ واقتحامٌ حذرٌ لمخيم جنين

"النهضة" التونسية: الهيئة الاستشارية للاستفتاء "خروج عن الشرعية"

الصحة العالمية تعلن وفاة 58 شخصا بجدري القرود في دولة أفريقية

وزير خارجية قطر : ضخ كميات إضافية من النفط الإيراني يساعد على استقرار الأسعار