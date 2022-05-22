مدير المنتخب الوطني لكرة القدم حميد استيلي يحل ضيفا على قناة العالم

العالم - ايران

ومن المقرر ان يستعرض استيلي خلال المقابلة اخر تطورات المنتخب الوطني والاستعدادات الجارية للمشاركة في مونديال قطر .

وکان المنتخب الوطني قد تاهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه بعد حصاده 19 نقطة محتلال صدارة المجموعة التي ضمت منتخبات كوريا الجنوبية والإمارات ولبنان والعراق.

يشار الى ان حميد رضا استيلي الذي يعد من ابرز نجوم كرة القدم في ايران هو من مواليد 1 إبريل 1967 في طهران، لاعب كرة قدم ومدرب سابق وشغل لفترة منصب مدير المنتخب الوطني الاولمبي لكرة القدم .

بدأ مسيرته الكروية مع نادي استقلال جنوب، في عام 1989 ومن ثم انتقل إلى نادي باس طهران، وفي موسم 1992/1993 انتقل إلى نادي برسبوليس، وفي موسم 1993/1994 انتقل إلى نادي بهمن، وفي موسم 1994/1995 انتقل إلى نادي القادسية الكويتي، وفي موسم 1995/1996 عاد إلى نادي بهمن، وفي عام 1996 انتقل إلى نادي غايلانغ يونايتد، وعاد إلى نادي بهمن في عام 1996، وفي عام 1998 انتقل إلى نادي برسبوليس الإيراني واعتزل كرة القدم في عام 2004.

وقد لعب استيلي مع منتخب إيران لكرة القدم في 82 مباراة دولية وسجل 12 هدفا ، وشارك في كأس العالم لكرة القدم عام 1998حيث كان هدفه الذي سجله في مرمى المنتخب الامريكي من اشهر الاهداف التي سجلها خلال مسيرته الكروية.