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السويد تعلن دعمها إدراج "بي كا كا" على قائمة الإرهاب

السويد تعلن دعمها إدراج
الأحد ٢٢ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٥٩ بتوقيت غرينتش

قالت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، إن بلادها تدعم بشكل صريح مكافحة الإرهاب وإدراج تنظيم "بي كا كا" على قائمة الإرهاب.

العالم - أوروبا

جاء ذلك في تصريحات للتلفزيون الحكومي (SVT)، عقب اتصال هاتفي أجرته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضحت أندرسون أنها أكدت لأردوغان استجابة السويد بكل ترحيب لجهود التعاون في مكافحة الإرهاب الدولي، مضيفة أنها أبلغت الرئيس التركي دعمها الصريح لإدراج تنظيم "بي كا كا" في قائمة الإرهاب.

وكتبت أندرسون عبر "تويتر" في اليوم نفسه، أن السويد تنتظر بفارغ الصبر تعزيز العلاقات مع تركيا بما في ذلك قضايا السلام والأمن ومكافحة الإرهاب.

وفي وقت سابق كتبت وزيرة الخارجية السويدية آنا ليند عبر "تويتر": "نظرا لانتشار معلومات مضللة حول السويد وPKK على نطاق واسع، نود أن نذكّر بأن حكومة (رئيس الوزراء السويدي آنذاك) أولوف بالمي كانت الأولى بعد تركيا في تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية عام 1984... وهذا الموقف لم يتغير".

وكان أردوغان طالب أندرسون خلال محادثة أمس بضرورة إنهاء بلادها للدعم السياسي والمالي لـ"التنظيمات الإرهابية" ووقف تسليحها.

وفي وقت سابق أعرب أردوغان عن معارضة أنقرة لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، مشيرا إلى أن "تركيا لن تقبل انضمام دول تدعم الإرهاب" إلى الحلف.

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