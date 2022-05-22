حماس: محاكمة أبطال "نفق الحرية" لن ترمم صورة الاحتلال المهزوزة

العالم- فلسطين



وبحسب موقع المركز الفلسطيني للاعلام، فقد أكدت الحركة في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أن الحكم على أسرى نفق الحرية لن ينجح في كسر إرادة الأسرى الأبطال الذين يؤمنون بحتمية تحررهم.



وأشارت إلى أن "أبطال نفق الحرية أرسوا صورة عظيمة للإرادة الفلسطينية، التي لا تنكسر، ولا تستسلم، ولا تتوقف عن محاولة تحقيق غاياتها العظمى"، لافتةً إلى أن الفلسطينيين موحدون خلف المقاومة وأبطالها بكل أطيافهم وقضاياهم.



وشددت "حماس" أن محاكمة اليوم لن تؤثر أبداً في معنويات أبطال نفق الحرية، مؤكدةً أن الشعب الفلسطيني بكل مقاومته سيعملون بكل قوة من أجل تحريرهم.



واليوم الأحد، قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي بمدينة الناصرة، إضافة سنوات سجن جديدة، لأحكام الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع".



وقال مكتب إعلام الأسرى: إن محكمة الاحتلال حكمت بالسجن لـ 5 سنوات، وغرامة مالية 5000 شيكل، على الأسرى محمد العارضة، ومحمود العارضة، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات، وزكريا الزبيدي، بتهمة حفر "نفق الحرية".



وحكم الاحتلال على مساعدي أسرى "نفق الحرية" بالسجن 4 سنوات وغرامة 2000 شيكل، وهم: محمد أبو بكر، إياد جرادات، وعلي أبو بكر، ومحمود شريم، وقصي مرعي.



وتمكن الأسرى الستة، في السادس من أيلول/ سبتمبر الماضي، من انتزاع حريتهم من زنزانتهم في سجن "جلبوع"، عبر نفق حفروه على مدى أشهر، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.



والأسرى "العارضة" و"قادري" و"كممجي" يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، قبل تنفيذهم عملية النفق، ويعانون من ظروف عزل قاسية منذ إعادة اعتقالهم.