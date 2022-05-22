زيادة التبادل التجاري بين إيران وعمان 53% في 2021

العالم - إيران



وأشارت عموري في تصريح لوكالة "ارنا" إلى زيارة وفد إيراني إلى عمان على أعتاب زيارة رئيس الجمهورية المرتقبة إلى مسقط وتفقده شركة المدن الصناعية العمانية وبعض المناطق التجارية الحرة في هذا البلد وقالت: إن الاحصائيات تشير إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين إيران وعمان بنسبة 53 بالمائة في العام 2021 مقارنة مع العام 2020 وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الإيرانية العمانية.

وأضافت: أن إمكانية زيادة حجم التبادل التجاري الإيراني العماني متوفرة وإن هذا الأمر رهن بإيجاد أرضية للكشف عن المزيد من الطاقات الإنتاجية والتجارية بين البلدين.

وتابعت عموري: في ضوء البنية التحتية المتوفرة والدعم الجاد من قبل الحكومة ومنظمة تنمية التجارة للقطاع الخاص وتعاون غرفة التجارة العمانية والغرفة التجارية الإيرانية العمانية المشتركة فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 221 مليون دولار في العام 2013 إلى مليار و 336 مليون دولار في العام 2021.

وقالت رئيسة غرفة التجارة في مدينة أهواز: إن صادرات إيران إلى عمان ارتفعت من 146 مليون دولار في العام 2013 إلى 716 مليون دولار في العام 2021 وارتفع حجم واردات إيران من عمان من 75 مليون دولار في العام 2013 إلى 620 مليون دولار في العام 2021.

وأوضحت أن حصة إيران من السوق العمانية ارتفعت من 1.8 بالمائة في العام 2020 إلى 3.9 بالمائة في العام 2021.

يذكر أن سلطان عمان هیثم بن طارق أصدر اخيرا مرسوما سلطانيا صادق بموجبه على اتفاقية التعاون في مجال النقل بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك على أعتاب الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى مسقط.