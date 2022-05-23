مقتل رجل في حادث إطلاق نار بمترو نيويورك

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وهذا أحدث هجوم عشوائي ضمن سلسلة هجمات عشوائية في نظام النقل بالمدينة.

وقالت الشرطة إن الهجوم كان "عشوائيا تماما" وأن مطلق النار مازال طليقا.

وبحسب شهود عيان كان مطلق النار يسير جيئة وذهابا في نفس عربة القطار قبل أن يُخرج بدون أي استفزاز مسدسا ويطلق النار على الضحية من مسافة قريبة بينما كان القطار يعبر جسر مانهاتن، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

وقال رئيس شرطة نيويورك، كينيث كوري في مؤتمر صحفي، القطار عندما وصل إلى محطة شارع كانال، فر المسلح، الذي يوصف بأنه رجل ذو بشرة داكنة وله لحية، من المحطة راكضًا إلى شارع سنتر.

ووفقا له لا يعرف مطلق النار والضحية بعضهما البعض، ولم يصب أي شخص آخر في القطار.