استيلي يحدد موعد انتهاء مباريات ايران الودية قبل مونديال قطر

العالم - خاص بالعالم

واوضح حميد استيلي في حديث لبرنامج "VAR" على شاشة قناة العالم الاخبارية، أن المنتخب الايراني ليس امامه متسع من الوقت لخوض مبارة ودية مع المنتخبات، من أجل الاستعداد لمونديال قطر 2022، وذلك بسبب تخصيص يومان فقط من شهري يونيو وستمبر من قبل الفيفا من اجل اقامة مباراة ودية مع باقي الدول، واضاف ذلك اعدت ادراة المنتخب برنامج من اجل اليومان المخصصان لاجراء مباراة ودية.

وبين مدير منتخب الايراني، ان إداة المنتخب تسعى لإجراء مباريات ودية للمنتخب الايراني مع المنتخبات التي لديها نفس اسلوب المنتخب البريطاني (احد منتخبات مجموعة المنتخب الایرانی في مونديال قطر 2022)، مشيرا الى ان هذه المباراة سوف تكون مع الفائز من الملحق الاوروبي.

وأكد استيلي، أن المعسكر الاخير للمنتخب الايراني سوف يكون في شهر نوفمبر، مشيرا الى ان بعد شهر نوفمبر لن يجري المنتخب الايراني اي مباراة ودية، وذلك تحسبا من تعرض لاعبي المنتخب الى اصابات تمنعهم من المشاركة في مونديال قطر 2022.

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