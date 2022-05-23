الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢
٠٧:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الولايات المتحدة... إطلاق نار داخل قطار أنفاق نيويورك

الولايات المتحدة... إطلاق نار داخل قطار أنفاق نيويورك
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت الشرطة الأمريكية أن رجلا قتل آخر بعد أن أطلق النار عليه في منطقة الصدر على متن أحد قطارات مترو الأنفاق وهو يتحرك بمدينة نيويورك، دون أن يصاب أي شخص آخر.

العالم - حوادث

وأشارت الشرطة إلى أن إطلاق النار وقع قبل وقت الظهر بقليل على متن قطار "كيو" الذي كان يتحرك أعلى جسر مانهاتن، حيث قتل الضحية البالغ 48 عاما في المستشفى.

وقال رئيس الشرطة كينيث كوري للصحفيين إن "إطلاق النار هجوم عشوائي على ما يبدو، حيث وقع بينما كان الضحية جالسا في العربة الأخيرة بالقطار متوجها من بروكلين إلى مانهاتن".

وأضاف: "وفقا للشهود، فإن المشتبه به كان يسير ذهابا وإيابا في نفس عربة القطار، وبدون استفزاز سحب مسدسا وأطلق النار على الضحية من مسافة قريبة".

وأشار إلى أن المهاجم هرب بعد أن وصل القطار محطة شارع القنال في مانهاتن، لافتا إلى أن الشرطة تراجع تسجيلا أمنيا في محاولة للتعرف عليه.

روابط ذات صلة

أمريكا.. رجل يقتل 3 من أفراد عائلته قبل إطلاق النار على نفسه في تكساس

مقتل أربعة أشخاص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بمدينة ألتاميرا في البرازيل

من يقف وراء الجرائم العنصرية في أمريكا.. ذئاب منفردة أم قطعان من ذئاب؟

فيديوغرافيك.. فوضى السلاح والعنصرية.. استمرار حوادث إطلاق النار في اميركا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الادميرال إيراني: بناء سفن حربية ثقيلة على جدول الأعمال

تحالف العدوان يُماطل.. تمديد الهدنة غير مضمون

اتفاق ايراني- عماني لتطوير حقل 'هنكام' النفطي المشترك

اللواء صفوي يدعو لتطوير الدبلوماسية البحرية مع دول بحر قزوين

القوات الروسية تدمر وحدة أوكرانية لمدافع هاوتزر M-777 أمريكية الصنع

سلطات الاحتلال تمنع وفدا أوروبيا من التحقيق في جريمة أبو عاقلة