شاهد..اهمية زيارة الرئيس الإيراني إلى عمان

العالم - خاص بالعالم

وقال حداد في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة بزيارة الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي الى عمان، ان عمان وايران في جميع المراحل كانت علاقاتهم قوية ووطيدة وفي تطور مستمر.

واضاف، نظرا لسياسية دبلوماسية دول الجوار التي تنتهجها الحكومة الـ13 في ايران برئاسة السيد ابراهيم رئيسي سيكون هناك تطورا كبيرا في العلاقات الايراينة العمانية في كافة المجالات خاصة في المجال الاقتصادي.

واشار حداد الى ان التعاون الاقتصادي بين عمان وايران في مجال النفط والغاز نموذج جيد لباقي دول المنطقة التي لديها حقول نفط وغاز مشتركة للاحتذاء به من اجل التعاون المشترك.

وولفت المحلل السياسي الى ان اهمية زيارة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الى عمان تكمن في توقيتها التي تزامن مع التطورات والاحداث التي تشهدها المنطقة.

هذا ووصل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي الى العاصمة العمانية مسقط في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، وتأتي بدعوة من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

ووصل رئيسي الى مسقط على رأس وفد رفيع المستوى، واقيمت له مراسم استقبال رسمية بحضور السلطان العماني وكبار مسؤولي البلاد.

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