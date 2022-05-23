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الكاظمي يؤكد أهمية توسيع نطاق عمل بعثة الاتحاد الأوروبي

الكاظمي يؤكد أهمية توسيع نطاق عمل بعثة الاتحاد الأوروبي
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، أهمية توسع نطاق عمل بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق.

العالم - العراق

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل اليوم الإثنين، وفداً من البرلمان الأوروبي برئاسة رئيسة لجنة الأمن والدفاع ناتالي لويزو".

ورحّب الكاظمي، بحسب البيان، بالوفد الأوروبي"، مؤكداً "إيلاء العراق أهمية كبيرة للعلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي، وسعيه الحثيث إلى تطوير سبل التعاون المشترك مع الاتحاد في مجال مكافحة الإرهاب، والحرب على داعش، وتطوير القدرات العسكرية للقوات العراقية في مجال التدريب والجهوزية".

وأكد، "أهمية توسيع نطاق عمل بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية بالعراق في بناء القدرات المؤسساتية للأجهزة الأمنية العراقية، والتعاون في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، والبناء على التقدم الذي حققه العراق في هذه المجالات".

من جانبها، أشارت لويزو، إلى أن "الاتحاد الأوروبي ينظر إلى العراق بوصفه شريكاً أساسياً ودولةً مهمةً في الشرق الأوسط وعاملاً مهماً من عوامل استقرار المنطقة"، مؤكدة "استعداد أوروبا للاستمرار بتقديم المساعدة للعراق في محاربة بقايا الخلايا الإرهابية".

وأعربت رئيسة لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الأوروبي، عن "تطلع أوروبا إلى تعزيز الاستقرار في العراق ولاسيما بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة التي شهد لها ممثلون عن البرلمان الأوروبي بحسن وسلامة التنظيم".

وناقش الطرفان، "تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، وآثارها على أمن أوروبا ومستقبلها، وعلى سوق الطاقة وأسعار المواد الغذائية عالمياً".

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