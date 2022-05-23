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شاهد.. جورج قرداحي يوجه رسالة للعراق من مرقد امير المؤمنين (ع)

الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

زار وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي مرقد امير المؤمنين (عليه السلام) فی النجف الاشرف كما اطلع خلال الزيارة على أهم المعالم التاريخية للعتبة المقدسة، واكد خلال زيارته ان العراق يبقى هو العراق بعظمته وشموخه وان مر بازمات.

العالم - العراق

وعن حسن الحفاوة والاستقبال الرسمي والشعبي الذي لقيه في العراق اوضح ان “هذه المحبة العالية لمستها حيث ما توجهت في العراق الحبيب واشكر اهل العراق احبابي واهلي على هذه العاطفة، وانا مدين لهم بهذا التكريم وبهذه العواطف الجياشة واشكر كل الحفاوة والاستقبال، وقد تشرفت اليوم بهذه الزيارة وهل هناك اجمل من هذه الزيارة واجمل من هذا التكريم ان اكون في حرم كبير الشهداء وسيدهم الإمام الحسين (ع)، وان شاء الله تتكرر هذه الزيارة”.

هذا وزار قرداحي مقام الامام علي (ع) في النجف الاشرف. وقال قرداحي، عبر مقطع فيديو :”كنت احلم بهذه الزيارة من زمان جئت الى هذا الصرح العظيم لاشعر بما يشعر به الناس”.

واضاف “انا تحت تأثير كبير ان ازور مرقد هذا الرجل العظيم الامام علي ابن ابي طالب (ع) في النجف الاشرف”.

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