شاهد.. جورج قرداحي يوجه رسالة للعراق من مرقد امير المؤمنين (ع)

العالم - العراق

وعن حسن الحفاوة والاستقبال الرسمي والشعبي الذي لقيه في العراق اوضح ان “هذه المحبة العالية لمستها حيث ما توجهت في العراق الحبيب واشكر اهل العراق احبابي واهلي على هذه العاطفة، وانا مدين لهم بهذا التكريم وبهذه العواطف الجياشة واشكر كل الحفاوة والاستقبال، وقد تشرفت اليوم بهذه الزيارة وهل هناك اجمل من هذه الزيارة واجمل من هذا التكريم ان اكون في حرم كبير الشهداء وسيدهم الإمام الحسين (ع)، وان شاء الله تتكرر هذه الزيارة”.

هذا وزار قرداحي مقام الامام علي (ع) في النجف الاشرف. وقال قرداحي، عبر مقطع فيديو :”كنت احلم بهذه الزيارة من زمان جئت الى هذا الصرح العظيم لاشعر بما يشعر به الناس”.

واضاف “انا تحت تأثير كبير ان ازور مرقد هذا الرجل العظيم الامام علي ابن ابي طالب (ع) في النجف الاشرف”.

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