زيارة الرئيس الايراني لمسقط وقرار المحكمة الاسرائيلية الخطير

خاص بالعالم

وتأتي في إطارِ مواصلةِ دبلوماسيةِ حسنِ الجوار، وتعزيزِ العلاقات الاقتصاديةِ والسياسيةِ والثقافية بين البلدين.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. في خطوةٍ وصفت بأنها ستصبُ الزيتَ على النار، قررت محكمةٌ إسرائيلية السماحَ للمستوطنين بترديدِ صلواتِهم الدينيةِ وطقوسِهم الخاصةِ بشكلٍ علنيٍ في باحاتِ المسجدِ الأقصى.

واثر القرارِ اقتحمت مجاميعُ من المستوطنين باحاتِ المسجد الاقصى في تحدٍ جديدٍ ورأت حركةُ حماس القرارَ لعباً بالنار وحذرت من خطورتهِ السلطةُ الفلسطينية وجهاتٌ دينيةٌ اسلاميةٌ ومسيحية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.



