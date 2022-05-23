الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢
٠٦:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

زيارة الرئيس الايراني لمسقط وقرار المحكمة الاسرائيلية الخطير

زيارة الرئيس الايراني لمسقط وقرار المحكمة الاسرائيلية الخطير
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. توقيع إيران وعمان اثنتي عشرةَ مُذكِّرة تفاهم وتعاون في عدةِ مجالات، وذلك خلالَ زيارةِ الرئيس ابراهيم رئيسي الى مسقط بدعوةٍ من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

خاص بالعالم

وتأتي في إطارِ مواصلةِ دبلوماسيةِ حسنِ الجوار، وتعزيزِ العلاقات الاقتصاديةِ والسياسيةِ والثقافية بين البلدين.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. في خطوةٍ وصفت بأنها ستصبُ الزيتَ على النار، قررت محكمةٌ إسرائيلية السماحَ للمستوطنين بترديدِ صلواتِهم الدينيةِ وطقوسِهم الخاصةِ بشكلٍ علنيٍ في باحاتِ المسجدِ الأقصى.

واثر القرارِ اقتحمت مجاميعُ من المستوطنين باحاتِ المسجد الاقصى في تحدٍ جديدٍ ورأت حركةُ حماس القرارَ لعباً بالنار وحذرت من خطورتهِ السلطةُ الفلسطينية وجهاتٌ دينيةٌ اسلاميةٌ ومسيحية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.


روابط ذات صلة

ايران وعمان علاقات تاريخية وبرامج عمل بين البلدين

سلطان عمان يقيم مادبة رسمية على شرف الرئيسي الايراني

سلطات الاحتلال تحاول فرض واقع جديد في القدس المحتلة

السلطة الفلسطينية تحذر من السماح لليهود بالصلاة بالمسجد الأقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

القوات المسلحة اليمنية تعلن عن اسقاط طائرة تجسس سعودية

بوغدانوف يبحث مع وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

سوريا وصربيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

طهران ومسقط تقرران فتح أبواب جديدة للشراكة الاقتصادية

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. زيارة الرئيس الايراني لمسقط وقرار المحكمة الاسرائيلية الخطير

الحرب في أوكرانيا.. والسقوط الحر للصحافة البريطانية