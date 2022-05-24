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هل سيشهد اليمن انفراجة قريبة لفتح الممرات بين مناطق تعز؟

الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

بصيص أمل بعد سبعة أعوام من العدوان والحصار الذي أثقل كاهل الكثيرين من المواطنين اليمنيين في تعز وباقي المحافظات خصوصا ملف المنافذ المغلقة الرابطة بين مناطق تعز وباقي المحافظات بفعل العدوان وادواته.

خاص بالعالم

إذ تتجه المفاوضات نحو ايجاد اختراق في الملف الإنساني لفتح منافذ تحد من معاناة المواطنين وتنقلاتهم بوصول لجان صنعاء إلى الأردن للتفاوض حول هذا الملف وسط مخاوف من تعنت طرف العدوان بعرقلة فتح المنافذ كما هو حال المبادرات السابقة.

فتح المنافذ الغربية أوالشمالية أو الشرقية بين مناطق تعز ببعضها البعض إلى جانب فتح الشريان الرئيسي الرابط بين تعز وعدن والحديدة يعد إنجاز كبير يخفف من اعباء المواطنين وما يكابدوه في هذه المناطق من مشقة اثنا السفر والتنقل عبر المنافذ البديلة التي تكلفهم الكثير من المال والوقت والمخاطر، ناهيك عن صعوبة نقل البضائع واحتياجات المواطنين الضرورية في وقت تزداد الأزمة الاقتصادية والمعيشية تدهورا بفعل العدوان وحصاره.

وفيما تظهر النتائج الأولية سير المفاوضات المتقوقعة وتعنت العدوان على تنفيذ بنود الهدنة المتفق عليها من عرقلة الرحلات الجوية ورفع الحصار على ميناء الحديدة وملف الأسرى تظل مبادرة فتح المنافذ رهن ما تكشفه الأيام القليلة القادمة خصوصا مع اقتراب نهاية الهدنة.

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